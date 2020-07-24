Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200724/1574850255.html
В Портленде применили слезоточивый газ против протестующих
Столкновения между демонстрантами и сотрудниками правоохранительных органов возобновились в американском Портленде, представители федеральных силовых служб... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T11:46
джордж флойд
дональд трамп
портленд
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574840911_0:319:3074:2048_1400x0_80_0_0_57593bd0e6ccf57b3b003daa680ea619.jpg
https://ria.ru/20200724/1574848637.html
3
портленд
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574840911_0:319:3074:2048_1400x0_80_0_0_57593bd0e6ccf57b3b003daa680ea619.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574840911_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_9dea279b6232a72bfb0367cb8939c392.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574840911_282:0:2330:2048_1400x0_80_0_0_94792a270e693572adba9487a3aaba0e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
джордж флойд, дональд трамп, портленд, в мире

В Портленде применили слезоточивый газ против протестующих

11:46 24.07.2020
325
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПротесты в Портленде
Протесты в Портленде
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
ПОРТЛЕНД (США), 24 июл - РИА Новости. Столкновения между демонстрантами и сотрудниками правоохранительных органов возобновились в американском Портленде, представители федеральных силовых служб применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты для разгона протестующих, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.
Столкновения возобновились, несмотря на усилия активисток из движения Wall of Moms сохранить мирный характер протестов. Незадолго до столкновений протестующие подожгли мешки с мусором, находившиеся между ограждением и зданием суда, и стали кидать в направлении суда петарды и различные предметы. Федеральные правоохранительные силы, размещавшиеся в здании суда, покинули его.
Протестующие против расового неравенства и полицейского насилия в Портленде
Вчера, 11:32
В Портленде активистки Wall of Moms встали живой цепью перед силовиками
Применив гранаты со слезоточивым газом, сотрудники правоохранительных органов через громкоговорители призвали демонстрантов разойтись. Протестующие, однако, готовы себя защитить. Они соорудили из щитов и зонтов импровизированную стену. Толпа продолжает скандировать: "Федералы, убирайтесь!". Сотрудники федеральных служб продолжают оставаться около здания суда, раненых нет. Ранее сообщалось, что федеральные правоохранительные силы были введены в Портленд, несмотря на недовольство местных властей.
В Портленде и ряде других городов США уже больше месяца проходят акции протеста, часто перерастающие в беспорядки, которые начались после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских. Президент США Дональд Трамп не раз выражал недовольство действиями властей штатов и муниципалитетов, которые, по его мнению, не предпринимают нужных мер для восстановления порядка. В связи с этим в ряде случаев в города вводились военные и сотрудники федеральной полиции, что вызывало недовольство местных властей, которые преимущественно представляют Демократическую партию США.
11180000
Обсудить 3
Джордж ФлойдДональд ТрампПортлендВ мире
Рекомендуем
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева сочла ответ Кадырова на санкции США образцовым
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Воробьев оценил ситуацию с коронавирусом в Подмосковье
Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19
Военных привлекли к борьбе с COVID-19 в австралийском штате Виктория
Таллин
Эстония получила от США 92 противотанковые ракеты Raytheon Javelin
Собор Святой Софии (Айя-София)
Доступ в район собора Святой Софии в Стамбуле полностью закрыли
Протестующие против расового неравенства и полицейского насилия в Портленде
В Портленде активистки Wall of Moms встали живой цепью перед силовиками
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Совфед денонсировал соглашение с Казахстаном по РЛС "Балхаш"
Полиция Казахстана
На юге Казахстана задержали более 80 человек за участие в беспорядках
Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском. Стоп-кадр видео
Матвиенко призвала наказать виновных в разливе топлива в Норильске
Здание Совета Федерации РФ
Совфед одобрил закон о многодневном голосовании
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
В ДНР обвинили Киев в попытке отменить договоренности по перемирию
Здание Совета Федерации РФ
Совфед одобрил закон о приравнивании отчуждения территорий к экстремизму
Охранный периметр исправительной колонии
ФСИН рассказала, как телефоны попадают в колонии
Пустая Рыночная площадь в Старом городе Варшавы
В Польше число случаев COVID-19 превысило 42 тысячи
Избиратель в единый день голосования
ЦИК предложил провести трехдневное голосование на выборах в сентябре
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:32Оценено возможное снижение ставки по ипотеке в России
02:30В Портленде суд отказался запрещать задержания федеральными силовиками
01:42СМИ: в Хьюстоне группа людей пыталась силой открыть дверь консульства КНР
01:40В Бразилии выявили более 55 тысяч новых случаев COVID-19
01:39В Минздраве не ожидают большого подъема заболеваемости COVID-19 осенью
01:37На Кипре за полгода поток туристов уменьшился на 84% из-за коронавируса
01:34Трамп подтвердил, что США скупили 90% мировых запасов "Ремдесивира"
01:29Сын Высоцкого ответил на слова Садальского об "отрезанной голове отца"
01:16СМИ: Трампа разозлил запрет флага конфедератов на военных объектах
01:11Бастрыкин рассказал, чему СК уделяет особое внимание
00:53В Крыму опубликовали приметы пропавшего трехлетнего мальчика
00:50В Госдуме прокомментировали драки азербайджанцев и армян в Москве
00:34В Москве умерли еще 14 пациентов с коронавирусом
00:31Пушков высмеял вставшего на колено перед мигрантом москвича
00:26Путин поздравил следователей с профессиональным праздником
00:23В Сирии заявили, что двое военных пострадали при атаке Израиля
00:11В Сирии сообщили о взрывах на Голанских высотах
23:56YouTube прокомментировала иск сооснователя Apple о мошенничестве
23:45Израиль атаковал объекты на юге Сирии
23:43Трамп подписал указ о снижении цен на лекарства в США
Лента новостейМолния