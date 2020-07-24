В Портленде применили слезоточивый газ против протестующих

Столкновения возобновились, несмотря на усилия активисток из движения Wall of Moms сохранить мирный характер протестов. Незадолго до столкновений протестующие подожгли мешки с мусором, находившиеся между ограждением и зданием суда, и стали кидать в направлении суда петарды и различные предметы. Федеральные правоохранительные силы, размещавшиеся в здании суда, покинули его.

Применив гранаты со слезоточивым газом, сотрудники правоохранительных органов через громкоговорители призвали демонстрантов разойтись. Протестующие, однако, готовы себя защитить. Они соорудили из щитов и зонтов импровизированную стену. Толпа продолжает скандировать: "Федералы, убирайтесь!". Сотрудники федеральных служб продолжают оставаться около здания суда, раненых нет. Ранее сообщалось, что федеральные правоохранительные силы были введены в Портленд, несмотря на недовольство местных властей.