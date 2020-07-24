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Воробьев оценил ситуацию с коронавирусом в Подмосковье
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что число госпитализаций радикально снизилось в регионе, по его словам, коронавирус отступает. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T11:45
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здоровье - общество
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
общество
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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Воробьев оценил ситуацию с коронавирусом в Подмосковье

11:45 24.07.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Губернатор Московской области Андрей Воробьев. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что число госпитализаций радикально снизилось в регионе, по его словам, коронавирус отступает.
"Слава Богу, COVID отступает. Мы видим радикальное снижение госпитализаций, в два раза больше выписываем", - сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия 1".
По данным оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области, в пятницу в регионе лечение от коронавируса завершили ещё 328 человек, на сегодняшний день в регионе 16,6 тысячи заболевших, более 44 тысяч выписали из медучреждений после выздоровления.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Общество
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