Воробьев оценил ситуацию с коронавирусом в Подмосковье

"Слава Богу, COVID отступает. Мы видим радикальное снижение госпитализаций, в два раза больше выписываем", - сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия 1".

По данным оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области, в пятницу в регионе лечение от коронавируса завершили ещё 328 человек, на сегодняшний день в регионе 16,6 тысячи заболевших, более 44 тысяч выписали из медучреждений после выздоровления.