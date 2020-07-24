https://ria.ru/20200724/1574850222.html
Воробьев оценил ситуацию с коронавирусом в Подмосковье
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что число госпитализаций радикально снизилось в регионе, по его словам, коронавирус отступает. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T11:45
2020-07-24T11:45
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155594/48/1555944893_0:271:2049:1423_1400x0_80_0_0_200347ca1358cc62f142c2829a4657a7.jpg
1
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155594/48/1555944893_0:271:2049:1423_1400x0_80_0_0_200347ca1358cc62f142c2829a4657a7.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155594/48/1555944893_0:79:2049:1615_1400x0_80_0_0_069b6da31c07faa2f3655f4d6cf55927.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155594/48/1555944893_0:0:2049:2048_1400x0_80_0_0_fd401d5faea1f6684cc7d9a50a037234.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество