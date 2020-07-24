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Губернатор Подмосковья поддержал "Химки" перед финалом Кубка России
Губернатор Московской области Андрей Воробьев пожелал удачи футбольному клубу "Химки" перед финалом Кубка России против "Зенита". РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T11:45
новости подмосковья
андрей воробьев
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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андрей воробьев, московская область (подмосковье)

Губернатор Подмосковья поддержал "Химки" перед финалом Кубка России

11:45 24.07.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пожелал удачи футбольному клубу "Химки" перед финалом Кубка России против "Зенита".
Встреча пройдет 25 июля в Екатеринбурге.
"Хочу к вам обратиться, поддержать, такое знаковое событие, для многих экспертов неожиданное. Никто не думал, что такая дерзкая и талантливая молодежь может дойти до финала Кубка страны. Вы большие молодцы, завтра игра, и мне кажется, что если кто должен переживать, то точно не вы", - сказал Воробьев в ходе видеообращения к команде.
Он добавил, что в таких матчах очень большое значение имеет собранность и воля к
победе.
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"Я знаю, что у вас был очень непростой сезон. Я наблюдал со стороны за вашими победами, видел самоотдачу, видел молодых талантливых ребят. Понятно, что "Зенит" – фаворит, "темная лошадка" - это Подмосковье. Я думаю, что это будет интересный матч. Главное – это настроиться на битву, ребята. Подмосковье с вами", - добавил Воробьев.
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Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
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