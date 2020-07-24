Губернатор Подмосковья поддержал "Химки" перед финалом Кубка России

МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Губернатор Московской области . Губернатор Московской области Андрей Воробьев пожелал удачи футбольному клубу "Химки" перед финалом Кубка России против "Зенита".

Встреча пройдет 25 июля в Екатеринбурге.

"Хочу к вам обратиться, поддержать, такое знаковое событие, для многих экспертов неожиданное. Никто не думал, что такая дерзкая и талантливая молодежь может дойти до финала Кубка страны. Вы большие молодцы, завтра игра, и мне кажется, что если кто должен переживать, то точно не вы", - сказал Воробьев в ходе видеообращения к команде.

Он добавил, что в таких матчах очень большое значение имеет собранность и воля к

победе.