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Религия и мировоззрение
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Доступ в район собора Святой Софии в Стамбуле полностью закрыли
Власти Стамбула полностью закрыли доступ в районы, прилегающие к превращенному в мечеть собору Святой Софии, где в пятницу пройдет первое после 86-летнего... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T11:43
религия и мировоззрение
собор святой софии в турции
ситуация вокруг собора святой софии
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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Доступ в район собора Святой Софии в Стамбуле полностью закрыли

11:43 24.07.2020
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CC BY-SA 2.0 / Dennis Jarvis / Hagia SophiaСобор Святой Софии (Айя-София)
Собор Святой Софии (Айя-София)
CC BY-SA 2.0 / Dennis Jarvis / Hagia Sophia
Собор Святой Софии (Айя-София). Архивное фото
СТАМБУЛ, 24 июл - РИА Новости, Алена Палажченко. Власти Стамбула полностью закрыли доступ в районы, прилегающие к превращенному в мечеть собору Святой Софии, где в пятницу пройдет первое после 86-летнего перерыва мусульманское богослужение, заявил губернатор города Али Ерликайя.
Высший административный суд Турции 10 июля аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений.
Президент Турции Тайип Эрдоган во время посещения собора Святой Софии в Стамбуле
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"Все выделенные для намаза открытые площадки заполнены. По причине пандемии больше гости приниматься не могут, проход остановлен. Айя-София будет открыта для молитв до утра", - говорится в заявлении Ерликайи.
Храм Святой Софии - Айя-София был основан византийским императором-христианином Юстинианом I и открыт 27 декабря 537 года. Собор около тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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Религия и мировоззрениеСобор Святой Софии в ТурцииСитуация вокруг собора Святой СофииРелигияНовости - Религия и мировоззрениеЮНЕСКОТурцияСтамбулВ мире
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