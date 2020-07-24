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Киргизия заинтересована в получении российской вакцины против COVID-19
Киргизия заинтересована в получении российской вакцины против COVID-19, заявил заместитель министра здравоохранения Киргизии Мадамин Каратаев. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T11:43
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Киргизия заинтересована в получении российской вакцины против COVID-19

11:43 24.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Киргизия заинтересована в получении российской вакцины против COVID-19, заявил заместитель министра здравоохранения Киргизии Мадамин Каратаев.
Выступая на Третьем Совещании министров здравоохранения государств-членов ШОС в формате видеоконференцсвязи, Каратаев упомянул текущие разработки российских ученых вакцины против коронавируса. "В этом плане мы рады будем получить от вас и пользоваться, потому что у нас научно-исследовательские институты на сегодняшний день не имеют такого потенциала для изучения и разработки новых лекарств и вакцин", - сказал он.
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Замминистра здравоохранения Киргизии также выразил благодарность российской стороне за помощь республике в борьбе с коронавирусом.
Ранее самолетом Ил-76 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России с аэродрома "Чкаловский" (Московская область) на аэродром "Кант" (Киргизия) были доставлены медицинское имущество и шесть врачебно-сестринских бригад лечебных учреждений Минобороны России. Четыре бригады медиков уже приступили к работе в военном госпитале в Бишкеке.
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Минздрав Киргизии принял решение об объединении статистики по лабораторно подтвержденным случаям COVID-19 и внебольничной пневмонии, у больных которой тесты на коронавирус отрицательные. Таким образом, на сегодняшний день общее количество случаев COVID-19 в Киргизии возросло до 31 247. Умерли 1211 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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