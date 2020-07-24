Киргизия заинтересована в получении российской вакцины против COVID-19

Выступая на Третьем Совещании министров здравоохранения государств-членов ШОС в формате видеоконференцсвязи, Каратаев упомянул текущие разработки российских ученых вакцины против коронавируса. "В этом плане мы рады будем получить от вас и пользоваться, потому что у нас научно-исследовательские институты на сегодняшний день не имеют такого потенциала для изучения и разработки новых лекарств и вакцин", - сказал он.