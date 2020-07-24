В Польше число случаев COVID-19 превысило 42 тысячи

ВАРШАВА, 24 июл – РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Число выявленных случаев коронавируса в Польше превысило 42 тысячи, сообщает министерство здравоохранения страны.

За минувшие сутки положительными оказались тесты 458 человек. Общее количество положительных тестов с начала эпидемии составило 42 038. По данным минздрава, за сутки от коронавируса скончались четыре человека. Общее число летальных случаев составило 1 655.

Первый пациент с коронавирусной инфекцией был выявлен в Польше 4 марта. Это мужчина, прибывший из Германии . Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе лечения.

По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 1 617 человек, 61 из них подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких, 93 815 находятся на карантине, 31 997 выздоровел.

В Польше до настоящего времен действует режим эпидемии, введенный в марте текущего года в связи с пандемией коронавируса.