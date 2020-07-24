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В Польше число случаев COVID-19 превысило 42 тысячи
Число выявленных случаев коронавируса в Польше превысило 42 тысячи, сообщает министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T11:41
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
польша
германия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, польша, германия

В Польше число случаев COVID-19 превысило 42 тысячи

11:41 24.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПустая Рыночная площадь в Старом городе Варшавы
Пустая Рыночная площадь в Старом городе Варшавы
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Пустая Рыночная площадь в Старом городе Варшавы. Архивное фото
ВАРШАВА, 24 июл – РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Польше превысило 42 тысячи, сообщает министерство здравоохранения страны.
За минувшие сутки положительными оказались тесты 458 человек. Общее количество положительных тестов с начала эпидемии составило 42 038. По данным минздрава, за сутки от коронавируса скончались четыре человека. Общее число летальных случаев составило 1 655.
Первый пациент с коронавирусной инфекцией был выявлен в Польше 4 марта. Это мужчина, прибывший из Германии. Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе лечения.
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По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 1 617 человек, 61 из них подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких, 93 815 находятся на карантине, 31 997 выздоровел.
В Польше до настоящего времен действует режим эпидемии, введенный в марте текущего года в связи с пандемией коронавируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ПольшаГермания
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