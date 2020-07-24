Не верю! Фейковые изречения, которые приписали вождям и политикам
“Нет человека - нет проблемы”: эту фразу Иосиф Сталин никогда не говорил. А слова про то, что “каждая кухарка может управлять государством”, у Ленина звучали совершенно иначе. Как и зачем создавались фейковые цитаты, которые приписывают политическим деятелям? Разбираемся вместе с историком Александром Мясниковым.
Не верю! Фейковые изречения, которые приписали вождям и политикам
“Нет человека - нет проблемы” : эту фразу Иосиф Сталин никогда не говорил. А слова про то, что “каждая кухарка может управлять государством”, у Ленина звучали совершенно иначе. Как и зачем создавались фейковые цитаты, которые приписывают политическим деятелям? Разбираемся вместе с историком Александром Мясниковым.
Не верю! Фейковые изречения, которые приписали вождям и политикам
Вчера, 12:00
“Нет человека - нет проблемы”: эту фразу Иосиф Сталин никогда не говорил. А слова про то, что “каждая кухарка может управлять государством”, у Ленина звучали совершенно иначе. Как и зачем создавались фейковые цитаты, которые приписывают политическим деятелям? Разбираемся вместе с историком Александром Мясниковым.
Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали.
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