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Не верю!
Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали.
https://ria.ru/20200724/1574849764.html
Не верю! Фейковые изречения, которые приписали вождям и политикам
“Нет человека - нет проблемы”: эту фразу Иосиф Сталин никогда не говорил. А слова про то, что “каждая кухарка может управлять государством”, у Ленина звучали совершенно иначе. Как и зачем создавались фейковые цитаты, которые приписывают политическим деятелям? Разбираемся вместе с историком Александром Мясниковым.
2020-07-24T13:43
не верю!
подкаст
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Не верю! Фейковые изречения, которые приписали вождям и политикам
“Нет человека - нет проблемы” : эту фразу Иосиф Сталин никогда не говорил. А слова про то, что “каждая кухарка может управлять государством”, у Ленина звучали совершенно иначе. Как и зачем создавались фейковые цитаты, которые приписывают политическим деятелям? Разбираемся вместе с историком Александром Мясниковым.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574849577_0:0:635:357_1400x0_80_0_0_3c82d42b79bf07fb4ac09b9a07eb044d.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
аудио, подкаст

Не верю! Фейковые изречения, которые приписали вождям и политикам

12:00 24.07.2020 (обновлено: 13:43 24.07.2020)
3644
Не верю!
Не верю! Фейковые изречения, которые приписали вождям и политикам
Вчера, 12:00
“Нет человека - нет проблемы”: эту фразу Иосиф Сталин никогда не говорил. А слова про то, что “каждая кухарка может управлять государством”, у Ленина звучали совершенно иначе. Как и зачем создавались фейковые цитаты, которые приписывают политическим деятелям? Разбираемся вместе с историком Александром Мясниковым.
Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали.
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