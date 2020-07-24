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В ДНР обвинили Киев в попытке отменить договоренности по перемирию
Президент Украины Владимир Зеленский заявлением о необходимости подписания "нормандской четверкой" дополнительных мер обеспечения перемирия в Донбассе отменил... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T11:40
ситуация в днр и лнр
наталья никонорова
мид днр
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владимир зеленский
луганск
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РИА Новости
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60
ситуация в днр и лнр, наталья никонорова, мид днр, донецкая народная республика, владимир зеленский, луганск, украина, в мире

В ДНР обвинили Киев в попытке отменить договоренности по перемирию

11:40 24.07.2020
1134
© Фото : МИД ДНР Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
© Фото : МИД ДНР
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявлением о необходимости подписания "нормандской четверкой" дополнительных мер обеспечения перемирия в Донбассе отменил достигнутый в рамках работы контактной группы прогресс в урегулировании конфликта, заявила полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
Ранее Зеленский заявил, что согласованные контактной группой дополнительные меры обеспечения перемирия в Донбассе должны быть подписаны представителями стран-участниц "нормандского формата" (Украина, РФ, Франция, Германия).
Полпред ДНР напомнила, что на согласование этих мер ушло почти пять месяцев. Она также подчеркнула, что документ был подписан не только представителями Киева, Донецка и Луганска, но и "завизирован посредниками переговоров - ОБСЕ и Российской Федерацией".
"Уже на следующий день после подписания мер по обеспечению перемирия украинский президент аннулировал подпись своего представителя в контактной группе. Тем самым Владимир Зеленский буквально одной фразой отменил весь достигнутый с таким трудом в ходе минских заседаний прогресс в урегулировании конфликта", - говорится в заявлении Никоноровой, распространенном пресс-службой МИД ДНР.
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По словам полпреда, в связи с этим возникает вопрос, "каким образом вообще можно о чем-либо разговаривать и договариваться с теми лицами, которые участвуют в заседаниях контактной группы в качестве делегатов Украины, если на следующий же день их подписи с такой легкостью может отменить украинский президент".
Контактная группа в среду согласовала дополнительные меры по обеспечению перемирия в Донбассе. Они предусматривают запрет на наступательные и диверсионные действия, ведение огня, в том числе снайперского, размещение вооружения в населенных пунктах, а также дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. В МИД ДНР отметили, что приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны вступить в действие с 27 июля до полного урегулирования конфликта.
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Ситуация в ДНР и ЛНРНаталья НиконороваМИД ДНРДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийЛуганскУкраинаВ мире
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