В ДНР обвинили Киев в попытке отменить договоренности по перемирию

ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявлением о необходимости подписания "нормандской четверкой" дополнительных мер обеспечения перемирия в Донбассе отменил достигнутый в рамках работы контактной группы прогресс в урегулировании конфликта, заявила полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

Ранее Зеленский заявил, что согласованные контактной группой дополнительные меры обеспечения перемирия в Донбассе должны быть подписаны представителями стран-участниц "нормандского формата" (Украина, РФ, Франция, Германия).

Полпред ДНР напомнила, что на согласование этих мер ушло почти пять месяцев. Она также подчеркнула, что документ был подписан не только представителями Киева, Донецка и Луганска, но и "завизирован посредниками переговоров - ОБСЕ и Российской Федерацией".

"Уже на следующий день после подписания мер по обеспечению перемирия украинский президент аннулировал подпись своего представителя в контактной группе. Тем самым Владимир Зеленский буквально одной фразой отменил весь достигнутый с таким трудом в ходе минских заседаний прогресс в урегулировании конфликта", - говорится в заявлении Никоноровой, распространенном пресс-службой МИД ДНР.

По словам полпреда, в связи с этим возникает вопрос, "каким образом вообще можно о чем-либо разговаривать и договариваться с теми лицами, которые участвуют в заседаниях контактной группы в качестве делегатов Украины, если на следующий же день их подписи с такой легкостью может отменить украинский президент".