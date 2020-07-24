В Екатеринбурге умер от коронавируса известный фотограф

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июл – РИА Новости. Известный екатеринбургский фотограф и преподаватель Илья Строков, болевший коронавирусом, скончался в реанимации, сообщили РИА Новости в пятницу в фотошколе Строкова.

"Да, скончался в реанимации", - сказали в фотошколе в ответ на вопрос, действительно ли фотограф умер от коронавируса.

Собеседник агентства уточнил, что последние три недели Строков провел в реанимации в больнице №40. До перевода в реанимацию он еще около пяти дней лежал в больнице.