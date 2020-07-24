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В Екатеринбурге умер от коронавируса известный фотограф
Известный екатеринбургский фотограф и преподаватель Илья Строков, болевший коронавирусом, скончался в реанимации, сообщили РИА Новости в пятницу в фотошколе... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T11:40
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, свердловская область, екатеринбург

В Екатеринбурге умер от коронавируса известный фотограф

11:40 24.07.2020
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© Фото : страница Ильи Строкова в FacebookИлья Строков
Илья Строков
© Фото : страница Ильи Строкова в Facebook
Илья Строков
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июл – РИА Новости. Известный екатеринбургский фотограф и преподаватель Илья Строков, болевший коронавирусом, скончался в реанимации, сообщили РИА Новости в пятницу в фотошколе Строкова.
"Да, скончался в реанимации", - сказали в фотошколе в ответ на вопрос, действительно ли фотограф умер от коронавируса.
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Собеседник агентства уточнил, что последние три недели Строков провел в реанимации в больнице №40. До перевода в реанимацию он еще около пяти дней лежал в больнице.
Ранее в среду в регионе скончался министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Дмитрий Дегтярев, у которого ранее был диагностирован коронавирус.
Общее количество зафиксированных в Свердловской области случаев коронавирусной инфекции на сегодняшний день составляет 18 981, 220 человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоСвердловская областьЕкатеринбург
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