Совфед одобрил поправки о совершенствовании межбюджетных отношений

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Сенаторы на заседании в пятницу одобрили закон, вносящий поправки в Бюджетный кодекс РФ, в том числе направленные на совершенствование межбюджетных отношений.

Документ закрепляет ускоренные сроки заключения соглашений о предоставлении субсидий и иных межбюджетных трансфертов (ИМТ), а также фиксирует сроки распределения таких трансфертов.

Заключение соглашений, а также распределение этих трансфертов, за рядом исключений, должно быть осуществлено до 1 января. Эта норма обеспечит максимально справедливое, прозрачное и ускоренное доведение средств до регионов и позволит минимизировать риски неопределенности при формировании бюджетов субъектов РФ, считают в Минфине.

Законом предусмотрен порядок оперативного перераспределения объемов ИМТ, не востребованных при заключении соглашений. Соответствующие бюджетные средства будут направляться в резервный фонд правительства для оказания помощи региональным бюджетам. Одновременно вводятся ограничения по резервированию объемов ИМТ по аналогии с субсидиями. В первый год планового периода в резерв можно будет отправить не более 5% средств федерального бюджета, предназначенных для региона, во второй год – до 10%.

Уровень софинансирования мероприятий госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" из федерального бюджета приравнивается к софинансированию по нацпроектам. По факту речь идет о допподдержке инициативных проектов на местах: обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, велосипедных дорожек и автомобильных парковок.

Закон также предусматривает зачисление всех акцизов на виноматериалы, виноградное и фруктовое сусло в региональные бюджеты. Одновременно приложением к нему на 2020 год устанавливаются нормативы распределения акцизов на средние дистилляты, зачисляемые в региональные бюджеты по нормативу 50%. Поскольку объем этих акцизов существенно возрастает, все без исключения регионы получат больше, чем предполагалось, но география поменяется, она станет более равномерной, отметил ранее замглавы Минфина Алексей Лавров.