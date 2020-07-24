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Совфед одобрил поправки о совершенствовании межбюджетных отношений
Сенаторы на заседании в пятницу одобрили закон, вносящий поправки в Бюджетный кодекс РФ, в том числе направленные на совершенствование межбюджетных отношений. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T11:38
совет федерации рф
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совет федерации рф, экономика

Совфед одобрил поправки о совершенствовании межбюджетных отношений

11:38 24.07.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Сенаторы на заседании в пятницу одобрили закон, вносящий поправки в Бюджетный кодекс РФ, в том числе направленные на совершенствование межбюджетных отношений.
Документ закрепляет ускоренные сроки заключения соглашений о предоставлении субсидий и иных межбюджетных трансфертов (ИМТ), а также фиксирует сроки распределения таких трансфертов.
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Заключение соглашений, а также распределение этих трансфертов, за рядом исключений, должно быть осуществлено до 1 января. Эта норма обеспечит максимально справедливое, прозрачное и ускоренное доведение средств до регионов и позволит минимизировать риски неопределенности при формировании бюджетов субъектов РФ, считают в Минфине.
Законом предусмотрен порядок оперативного перераспределения объемов ИМТ, не востребованных при заключении соглашений. Соответствующие бюджетные средства будут направляться в резервный фонд правительства для оказания помощи региональным бюджетам. Одновременно вводятся ограничения по резервированию объемов ИМТ по аналогии с субсидиями. В первый год планового периода в резерв можно будет отправить не более 5% средств федерального бюджета, предназначенных для региона, во второй год – до 10%.
Уровень софинансирования мероприятий госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" из федерального бюджета приравнивается к софинансированию по нацпроектам. По факту речь идет о допподдержке инициативных проектов на местах: обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, велосипедных дорожек и автомобильных парковок.
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Закон также предусматривает зачисление всех акцизов на виноматериалы, виноградное и фруктовое сусло в региональные бюджеты. Одновременно приложением к нему на 2020 год устанавливаются нормативы распределения акцизов на средние дистилляты, зачисляемые в региональные бюджеты по нормативу 50%. Поскольку объем этих акцизов существенно возрастает, все без исключения регионы получат больше, чем предполагалось, но география поменяется, она станет более равномерной, отметил ранее замглавы Минфина Алексей Лавров.
Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, которые вступят в силу позже.
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