Памфилова рассказала, сколько партий смогут участвовать в выборах

МОСКВА, 24 июл, РИА Новости. Участвовать в выборах сейчас может 41 партия, из них 9 участвуют в дополнительных выборах депутатов Участвовать в выборах сейчас может 41 партия, из них 9 участвуют в дополнительных выборах депутатов Госдумы , заявила председатель ЦИК Элла Памфилова

Дополнительные выборы депутатов Госдумы по одномандатным округам пройдут в единый день голосования в Курской, Ярославской и Пензенской областях, а также в Татарстане. Согласно утвержденному ЦИК списку, 13 политическим партиям для выдвижения кандидата не требуется собирать подписи избирателей.

На заседании ЦИК в пятницу Памфилова заявила, что ЦИК получил от Минюста письмо о ликвидации двух политических партий.

"В результате на сегодняшний день у нас имеют право участвовать в выборах 41 политическая партия. Из них 9 партий участвуют в дополнительных выборах депутатов Государственной Думы. 24 партии участвуют в выборах глав регионов, 25 партий в выборах депутатов законодательных собраний, представительных органов власти субъектов, и 28 партий участвуют в выборах в органы местного самоуправления. Всего в этой кампании участвуют 34 партии, что составляет 85% от общего числа", - сказала глава ЦИК.

По ее словам, на дополнительных выборах депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам выдвинут 31 кандидат, из которых зарегистрирован один, пять кандидатов до сих пор не представили документы в окружные комиссии. Председатель ЦИК напомнила, что сделать это можно до 29 июля.