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Памфилова рассказала, сколько партий смогут участвовать в выборах
Участвовать в выборах сейчас может 41 партия, из них 9 участвуют в дополнительных выборах депутатов Госдумы, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T13:10
россия
элла памфилова
цик рф
политика
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россия, элла памфилова, цик рф, политика

Памфилова рассказала, сколько партий смогут участвовать в выборах

11:35 24.07.2020 (обновлено: 13:10 24.07.2020)
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© Фото : Пресс-служба ЦИК РоссииПредседатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
© Фото : Пресс-служба ЦИК России
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл, РИА Новости. Участвовать в выборах сейчас может 41 партия, из них 9 участвуют в дополнительных выборах депутатов Госдумы, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
Дополнительные выборы депутатов Госдумы по одномандатным округам пройдут в единый день голосования в Курской, Ярославской и Пензенской областях, а также в Татарстане. Согласно утвержденному ЦИК списку, 13 политическим партиям для выдвижения кандидата не требуется собирать подписи избирателей.
На заседании ЦИК в пятницу Памфилова заявила, что ЦИК получил от Минюста письмо о ликвидации двух политических партий.
"В результате на сегодняшний день у нас имеют право участвовать в выборах 41 политическая партия. Из них 9 партий участвуют в дополнительных выборах депутатов Государственной Думы. 24 партии участвуют в выборах глав регионов, 25 партий в выборах депутатов законодательных собраний, представительных органов власти субъектов, и 28 партий участвуют в выборах в органы местного самоуправления. Всего в этой кампании участвуют 34 партии, что составляет 85% от общего числа", - сказала глава ЦИК.
По ее словам, на дополнительных выборах депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам выдвинут 31 кандидат, из которых зарегистрирован один, пять кандидатов до сих пор не представили документы в окружные комиссии. Председатель ЦИК напомнила, что сделать это можно до 29 июля.
"Нам уже стали поступать первые жалобы, связанные с недопуском, нерегистрацией вами некоторых кандидатов. Хочу предупредить, что рассматривать будем тщательно, многосторонне, никакого формального подхода не будет", - предупредила Памфилова, обращаясь к региональным избиркомам.
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова
Вчера, 12:52
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РоссияЭлла ПамфиловаЦИК РФПолитика
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