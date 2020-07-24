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Совфед одобрил поправки о возмещении ущерба за ЧП в Норильске
Совфед одобрил поправки в Бюджетный кодекс, в том числе позволяющие зачислить в федеральный бюджет полученное от "Норильского никеля" возмещение за разлив... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T11:35
разлив дизельного топлива в норильске
алексей лавров
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
норильск
экономика
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РИА Новости
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РИА Новости
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разлив дизельного топлива в норильске, алексей лавров, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), норильск, экономика

Совфед одобрил поправки о возмещении ущерба за ЧП в Норильске

11:35 24.07.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Совфед одобрил поправки в Бюджетный кодекс, в том числе позволяющие зачислить в федеральный бюджет полученное от "Норильского никеля" возмещение за разлив нефтепродуктов в Норильске.
Документ уточняет нормативы распределения платежей за возмещение вреда, причиненного водным объектам. При этом реализуется общий принцип: чьей собственности нанесен ущерб, в тот бюджет эти поступления и должны поступать, пояснял ранее замглавы Минфина РФ Алексей Лавров. Существующее правило о зачислении всех этих поступлений в местные бюджеты порождает целый ряд содержательных проблем, отмечал он.
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Согласно принятому закону, все платежи по искам о возмещении вреда, причиненного водным объектам, находящимся в собственности РФ, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда таким объектам, будут зачисляться в федеральный бюджет по нормативу 100%. Если вред причинен водным объектам, находящимся в региональной или муниципальной собственности, подобные платежи, соответственно, на 100% пойдут в региональный или местный бюджет.
По действующему законодательству возмещение за вред от разлива топлива в Норильске должно направляться в его городской бюджет. Но поскольку при разливе топлива пострадала река, которая относится к федеральной собственности, закон позволит направить возмещение в федеральный бюджет. Он должен вступить в силу со дня официального опубликования, за исключением отдельных положений, которые вступят в силу позже.
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Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (НТЭК, входит в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошла утечка около 21 тысячи тонн нефтепродуктов. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами.
Росприроднадзор в начале июля оценил ущерб окружающей среде в результате ЧП в Норильске почти в 148 миллиардов рублей (примерно 2,1 миллиарда долларов), из которых около 147 миллиардов - ущерб для водных ресурсов, 0,7 миллиарда - вред почвам. "Норникель" не согласился с методикой расчета и предложил провести совместные консультации по этому вопросу.
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Разлив дизельного топлива в НорильскеАлексей ЛавровФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)НорильскЭкономика
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