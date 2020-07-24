Иран обвинил США в нарушении основ безопасности авиаперелетов

"Образ действий истребителей в отношении самолета Mahan, создание помех пассажирскому самолету на территории третьей страны является откровенным нарушением безопасности авиаперелетов", - цитирует агентство IRNA вице-президента.
По ее словам, действия США являются нарушением положений Конвенции о международной гражданской авиации ("Чикагской конвенции").
Ранее сообщалось о сближении истребителей с иранским пассажирским самолетом авиакомпании Mahan Air, летевшим из Тегерана в Бейрут. Инцидент произошел над районом Эт-Танф на территории Сирии, где расположены американские силы. Иранские СМИ сообщали о нескольких пострадавших, когда пилот самолета пытался уйти от столкновения с истребителями.
США, в свою очередь, сообщили, что самолет F-15 ВВС США сопроводил иранский лайнер с расстояния один километр с учетом международных норм. Идентифицировав лайнер как пассажирский самолет Mahan Air, американский истребитель отдалился на безопасное расстояние.
Пассажирский самолет приземлился в Бейруте, высадил пассажиров, дозаправился, после чего вернулся в Тегеран.