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Иран обвинил США в нарушении основ безопасности авиаперелетов
Военно-воздушные силы США своими действиями в отношении иранского пассажирского самолета нарушили принципы безопасности авиаперелетов, заявила вице-президент... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T11:34
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РИА Новости
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353
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Иран обвинил США в нарушении основ безопасности авиаперелетов

11:34 24.07.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 24 июл – РИА Новости. Военно-воздушные силы США своими действиями в отношении иранского пассажирского самолета нарушили принципы безопасности авиаперелетов, заявила вице-президент Ирана по правовым вопросам Лая Джонейди.

"Образ действий истребителей в отношении самолета Mahan, создание помех пассажирскому самолету на территории третьей страны является откровенным нарушением безопасности авиаперелетов", - цитирует агентство IRNA вице-президента.

Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Вчера, 03:29
Иран направит письма генсеку ООН и в Совбез по инциденту с самолетом
По ее словам, действия США являются нарушением положений Конвенции о международной гражданской авиации ("Чикагской конвенции").
Ранее сообщалось о сближении истребителей с иранским пассажирским самолетом авиакомпании Mahan Air, летевшим из Тегерана в Бейрут. Инцидент произошел над районом Эт-Танф на территории Сирии, где расположены американские силы. Иранские СМИ сообщали о нескольких пострадавших, когда пилот самолета пытался уйти от столкновения с истребителями.
США, в свою очередь, сообщили, что самолет F-15 ВВС США сопроводил иранский лайнер с расстояния один километр с учетом международных норм. Идентифицировав лайнер как пассажирский самолет Mahan Air, американский истребитель отдалился на безопасное расстояние.
Пассажирский самолет приземлился в Бейруте, высадил пассажиров, дозаправился, после чего вернулся в Тегеран.
Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави
23 июля, 23:49
МИД Ирана прокомментировал инцидент с летевшим в Бейрут самолетом
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ВВС СШАF-15SEСирияИранСШАВ мире
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