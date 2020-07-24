В Портленде активистки Wall of Moms встали живой цепью перед силовиками

ПОРТЛЕНД, 24 июл - РИА Новости. Очередная акция протестов в американском городе Портленд должна была перерасти в столкновения демонстрантов с правоохранителями, но десятки активисток местного движения Wall of Moms ("Стена из мам") выстроились в живую цепь между ними, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Сотрудники федеральных силовых служб по-прежнему остаются в здании местного суда. Протестующие периодически пытаются прорваться через ограждение и кидают через головы "охраняющих" их женщин различные предметы.
"Почему вы защищаете башню рабов?" - кричит один из демонстрантов. "Как вам не стыдно!"- скандируют более радикально настроенные протестующее.
Одна из активисток базирующего в Портленде движения Wall of Moms, которое защищает и поддерживает протестующих, рассказала РИА Новости, что женщины пришли на акцию защищать жизни людей. "Мы здесь, чтобы показать всем, что это (протест) мирный. Стоя здесь, мы пытаемся сохранить его в мирных рамках, насколько это возможно", - сказала она.
Одна из участниц движения Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение") Тил Линдсет, мать шестилетнего ребенка, сообщила РИА Новости, что сотни женщин присоединились к группе Wall of Moms, чтобы защищать тех, кто выступает против полицейской жестокости. На просьбу кратко сформулировать миссию движения, она сказала: "Изменить мир. Показать людям, что наши жизни имеют значение". По словам Линдсет, участницы группы стараются следить за тем, чтобы у всех протестующих были очки и защита от слезоточивого газа.
В Портленде и ряде других городов США уже больше месяца проходят акции протеста, часто перерастающие в беспорядки, которые начались после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских. Трамп не раз выражал недовольство действиями властей штатов и муниципалитетов, которые, по его мнению, не предпринимают нужных мер для восстановления порядка. В связи с этим в ряде случаев в города вводились военные и сотрудники федеральной полиции, что вызывало недовольство местных властей, которые преимущественно представляют Демократическую партию США.