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В Портленде активистки Wall of Moms встали живой цепью перед силовиками
Очередная акция протестов в американском городе Портленд должна была перерасти в столкновения демонстрантов с правоохранителями, но десятки активисток местного... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T11:32
джордж флойд
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
портленд
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РИА Новости
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60
"Стена мам" между протестующими и силовиками в Портленде
Портленд. Женщины из движения "Стена мам" встали живой цепью между протестующими и федеральными силовиками, чтобы не допустить столкновений. Видео РИА Новости с места.
2020-07-24T11:32
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джордж флойд, беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, портленд, в мире

В Портленде активистки Wall of Moms встали живой цепью перед силовиками

11:32 24.07.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПротестующие против расового неравенства и полицейского насилия в Портленде
Протестующие против расового неравенства и полицейского насилия в Портленде
© РИА Новости / Стрингер
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ПОРТЛЕНД, 24 июл - РИА Новости. Очередная акция протестов в американском городе Портленд должна была перерасти в столкновения демонстрантов с правоохранителями, но десятки активисток местного движения Wall of Moms ("Стена из мам") выстроились в живую цепь между ними, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Сотрудники федеральных силовых служб по-прежнему остаются в здании местного суда. Протестующие периодически пытаются прорваться через ограждение и кидают через головы "охраняющих" их женщин различные предметы.

"Почему вы защищаете башню рабов?" - кричит один из демонстрантов. "Как вам не стыдно!"- скандируют более радикально настроенные протестующее.

Одна из активисток базирующего в Портленде движения Wall of Moms, которое защищает и поддерживает протестующих, рассказала РИА Новости, что женщины пришли на акцию защищать жизни людей. "Мы здесь, чтобы показать всем, что это (протест) мирный. Стоя здесь, мы пытаемся сохранить его в мирных рамках, насколько это возможно", - сказала она.
Одна из участниц движения Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение") Тил Линдсет, мать шестилетнего ребенка, сообщила РИА Новости, что сотни женщин присоединились к группе Wall of Moms, чтобы защищать тех, кто выступает против полицейской жестокости. На просьбу кратко сформулировать миссию движения, она сказала: "Изменить мир. Показать людям, что наши жизни имеют значение". По словам Линдсет, участницы группы стараются следить за тем, чтобы у всех протестующих были очки и защита от слезоточивого газа.
В Портленде и ряде других городов США уже больше месяца проходят акции протеста, часто перерастающие в беспорядки, которые начались после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских. Трамп не раз выражал недовольство действиями властей штатов и муниципалитетов, которые, по его мнению, не предпринимают нужных мер для восстановления порядка. В связи с этим в ряде случаев в города вводились военные и сотрудники федеральной полиции, что вызывало недовольство местных властей, которые преимущественно представляют Демократическую партию США.
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