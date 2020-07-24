В Портленде активистки Wall of Moms встали живой цепью перед силовиками

Одна из активисток базирующего в Портленде движения Wall of Moms, которое защищает и поддерживает протестующих, рассказала РИА Новости, что женщины пришли на акцию защищать жизни людей. "Мы здесь, чтобы показать всем, что это (протест) мирный. Стоя здесь, мы пытаемся сохранить его в мирных рамках, насколько это возможно", - сказала она.

В Портленде и ряде других городов США уже больше месяца проходят акции протеста, часто перерастающие в беспорядки, которые начались после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских. Трамп не раз выражал недовольство действиями властей штатов и муниципалитетов, которые, по его мнению, не предпринимают нужных мер для восстановления порядка. В связи с этим в ряде случаев в города вводились военные и сотрудники федеральной полиции, что вызывало недовольство местных властей, которые преимущественно представляют Демократическую партию США.