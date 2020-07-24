В Госдуме предложили лицензировать обращение с медотходами

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды подготовил законопроект, которым предлагается обязать получать лицензию на все этапы деятельности по обращению с медицинскими отходами, сообщил глава комитета Владимир Бурматов.
"Мы сейчас подготовили законопроект о лицензировании деятельности по обращению с медицинскими отходами. Мы предлагаем ввести лицензирование всех этапов этой деятельности. И от накопления до транспортировки, обезвреживание и так далее. Чтобы этим занимались профессионалы, потому что у нас лицензируются безобидные твердые коммунальные отходы, обращение с этими отходами полностью (лицензируется), а опасные радиоактивные, инфицированные, патологоанатомические отходы вывозят обычные жулики, которые сваливают это потом в оврагах и лесах", - сказал Бурматов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
По его словам, законопроект готов и направлен в федеральные органы исполнительной власти. После получения отзывов на законопроект предполагается внести его в Госдуму в осеннюю сессию.