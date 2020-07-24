В Госдуме предложили лицензировать обращение с медотходами

"Мы сейчас подготовили законопроект о лицензировании деятельности по обращению с медицинскими отходами. Мы предлагаем ввести лицензирование всех этапов этой деятельности. И от накопления до транспортировки, обезвреживание и так далее. Чтобы этим занимались профессионалы, потому что у нас лицензируются безобидные твердые коммунальные отходы, обращение с этими отходами полностью (лицензируется), а опасные радиоактивные, инфицированные, патологоанатомические отходы вывозят обычные жулики, которые сваливают это потом в оврагах и лесах", - сказал Бурматов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".