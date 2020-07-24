https://ria.ru/20200724/1574848234.html
В Ирландии назвали страны, для туристов из которых не будет карантина
Власти Ирландии определили список стран, туристов из которых не будут обязаны выдерживать двухнедельный карантин, сообщает Travel and Leisure. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T11:38
2020-07-24T11:38
туризм
монако
туризм
северная ирландия
новости - туризм
великобритания
эстония
финляндия
греция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155570/69/1555706921_0:192:2048:1344_1400x0_80_0_0_0c921b910efd9d973ac42da1f0ced606.jpg
https://ria.ru/20190627/1555900070.html
монако
северная ирландия
великобритания
эстония
финляндия
греция
норвегия
гренландия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155570/69/1555706921_0:192:2048:1344_1400x0_80_0_0_0c921b910efd9d973ac42da1f0ced606.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155570/69/1555706921_0:0:2048:1536_1400x0_80_0_0_923126e75748db8f19da77b3d1109da1.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155570/69/1555706921_256:0:1792:1536_1400x0_80_0_0_f906402e79c3056ac90c8512c24ad963.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
монако, туризм, северная ирландия, новости - туризм, великобритания, эстония, финляндия, греция, норвегия, гренландия