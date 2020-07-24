В Ирландии назвали страны, для туристов из которых не будет карантина

МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Власти Ирландии определили список стран, туристов из которых не будут обязаны выдерживать двухнедельный карантин, Власти Ирландии определили список стран, туристов из которых не будут обязаны выдерживать двухнедельный карантин, сообщает Travel and Leisure.

В "зеленый список" чиновники внесли Мальту, Финляндию, Норвегию, Италию, Венгрию, Эстонию, Латвию, Литву, Кипр, Словакию, Грецию, Гренландию, Гибралтар, Монако и Сан-Марино. Считается, что в них число зараженных COVID-19 меньше, чем в Ирландии.

Эксперты отметили, что в перечне нет соседней Великобритании, зато с Северной Ирландией, которая является частью Соединенного Королевства, трансграничные поездки не ограничены.

В Ирландии — один из самых низких показателей заболеваемости коронавирусом в Европе: 25,8 тысячи жителей заразились, 1753 скончались.