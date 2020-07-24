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Туризм
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В Ирландии назвали страны, для туристов из которых не будет карантина
Власти Ирландии определили список стран, туристов из которых не будут обязаны выдерживать двухнедельный карантин, сообщает Travel and Leisure. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T11:38
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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монако, туризм, северная ирландия, новости - туризм, великобритания, эстония, финляндия, греция, норвегия, гренландия

В Ирландии назвали страны, для туристов из которых не будет карантина

11:38 24.07.2020
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© Фото : из личного архива Виталия КовальчукаДингл
Дингл
© Фото : из личного архива Виталия Ковальчука
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Власти Ирландии определили список стран, туристов из которых не будут обязаны выдерживать двухнедельный карантин, сообщает Travel and Leisure.
В "зеленый список" чиновники внесли Мальту, Финляндию, Норвегию, Италию, Венгрию, Эстонию, Латвию, Литву, Кипр, Словакию, Грецию, Гренландию, Гибралтар, Монако и Сан-Марино. Считается, что в них число зараженных COVID-19 меньше, чем в Ирландии.
Эксперты отметили, что в перечне нет соседней Великобритании, зато с Северной Ирландией, которая является частью Соединенного Королевства, трансграничные поездки не ограничены.
В Ирландии — один из самых низких показателей заболеваемости коронавирусом в Европе: 25,8 тысячи жителей заразились, 1753 скончались.
За последние 14 дней только пять из каждых 100 тысяч человек были инфицированы.
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