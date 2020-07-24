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В Литве число случаев COVID-19 выросло до 1986
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Литве увеличилось до 1 986, сообщает в пятницу сайт правительства республики, посвященный борьбе с COVID-19. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T11:29
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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в мире
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353
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коронавирус covid-19, воз, литва, в мире

В Литве число случаев COVID-19 выросло до 1986

11:29 24.07.2020
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© Sputnik / Александр ЛиповецАвтомобиль скорой помощи Литвы
Автомобиль скорой помощи Литвы
© Sputnik / Александр Липовец
Автомобиль скорой помощи Литвы. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Литве увеличилось до 1 986, сообщает в пятницу сайт правительства республики, посвященный борьбе с COVID-19.
Отмечается, что за минувшие сутки подтверждены 26 случаев заражения, всего с начала пандемии выздоровели 1 616 человек, 80 умерли. В четверг в республике провели 3 380 тестов на коронавирус, за все время – 497 245.
В Литве с 16 марта был введен карантин, правительство решило с 17 июня его отменить, но сохранить режим чрезвычайной ситуации, объявленный на государственном уровне из-за пандемии коронавируса.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 15 миллионов случаев заражения, свыше 650 тысяч человек скончались.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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