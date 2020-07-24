https://ria.ru/20200724/1574847800.html
В КБР число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 66
Еще один пациент с коронавирусом скончался в Кабардино-Балкарии за сутки, общее число летальных случаев в республике выросло до 66, сообщает региональный... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T11:29
2020-07-24T11:29
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
кабардино-балкарская республика (кбр)
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7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус в россии, кабардино-балкарская республика (кбр)
НАЛЬЧИК, 24 июл - РИА Новости. Еще один пациент с коронавирусом скончался в Кабардино-Балкарии за сутки, общее число летальных случаев в республике выросло до 66, сообщает региональный оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что в КБР скончались 65 пациентов с коронавирусом, в том числе одна медсестра.
"За сутки скончался один человек – мужчина 1945 года рождения, житель города Чегем", - говорится в сообщении.
По данным штаба, за сутки в регионе выявлено 15 новых случаев COVID-19, общее число заболевших составило 5870. Выздоровел за сутки 21 человек, всего выздоровевших в регионе - 5377. В госпиталях находятся 474 пациента, из них 26 человек – в реанимациях.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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