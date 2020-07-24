В КБР число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 66

НАЛЬЧИК, 24 июл - РИА Новости. Еще один пациент с коронавирусом скончался в Кабардино-Балкарии за сутки, общее число летальных случаев в республике выросло до 66, сообщает региональный оперативный штаб.

Ранее сообщалось, что в КБР скончались 65 пациентов с коронавирусом, в том числе одна медсестра.

"За сутки скончался один человек – мужчина 1945 года рождения, житель города Чегем", - говорится в сообщении.

По данным штаба, за сутки в регионе выявлено 15 новых случаев COVID-19, общее число заболевших составило 5870. Выздоровел за сутки 21 человек, всего выздоровевших в регионе - 5377. В госпиталях находятся 474 пациента, из них 26 человек – в реанимациях.