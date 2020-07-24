В Хабаровском крае не намерены вводить новые ограничения по COVID-19

ХАБАРОВСК, 24 июл - РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев подписал постановление о продлении до 9 августа действующего режима ограничений по COVID-19, вводить новые ограничения не планируется, сообщает краевое правительство.

С 11 июня в крае начался первый этап выхода из режима ограничений, начали работать летние кафе, фитнес-клубы, магазины промтоваров, дежурные группы в детсадах. Ряд ограничений был продлен по 26 июля включительно.

"В Хабаровском крае не будут вводить новые ограничения в связи с угрозой по COVID-19... В постановление правительства Хабаровского края по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории региона внесены очередные изменения. Новых ограничений не предусмотрено. Действующий на территории региона режим продлен до 9 августа. Соответствующий документ после консультаций с оперативным штабом правительства и главным санитарным врачом региона подписал врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сохранен режим самоизоляции на дому для граждан старше 65 лет, а также для людей с тяжёлыми заболеваниями. По этому пункту работающие пенсионеры смогут получить оплату больничных через ФОМС.

"Отдельным постановлением изменен порядок прилета пассажиров из других регионов страны. Из аэропортов убраны контрольные пункты для встречи граждан, режим самоизоляции для них не требуется. Но для пяти северных районов сохранен режим вылета по предъявлению справки о прохождении карантина, либо об отсутствии заболевания COVID-19. Из перечня этих территорий исключен Ульчский район. Режим распространяется на местных жителей, имеющих прописку. Вахтовикам предписано проходить обязательную 14-дневную обсервацию", - говорится в сообщении.

Ранее в крае в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией, а также ежедневными несанкционированными митингами рассматривалось предложение ужесточить ограничительные меры. Также врачи сообщали, что в COVID-госпиталях заканчиваются свободные койки.

По данным минздрава, в регионе с начала пандемии заболели 6,58 тысячи человек. Умерли 52 человека, 3,6 тысячи выздоровели.