Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200724/1574847515.html
В Хабаровском крае не намерены вводить новые ограничения по COVID-19
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев подписал постановление о продлении до 9 августа действующего режима ограничений по COVID-19, вводить новые... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T12:34
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
хабаровский край
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/rsport/62137/80/621378091_0:289:3001:1977_1400x0_80_0_0_8cc5469cfc8443ee32fe8b945eb09b3b.jpg
https://ria.ru/20200724/1574838156.html
хабаровский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/rsport/62137/80/621378091_0:289:3001:1977_1400x0_80_0_0_8cc5469cfc8443ee32fe8b945eb09b3b.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/rsport/62137/80/621378091_33:0:2700:2000_1400x0_80_0_0_853d5adc476e48f9bd29a82f6a4eb5bd.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/rsport/62137/80/621378091_367:0:2367:2000_1400x0_80_0_0_117431eb609bf592b0b606ab7dae49d0.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, хабаровский край, общество

В Хабаровском крае не намерены вводить новые ограничения по COVID-19

12:34 24.07.2020
486
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк Хабаровск
 Хабаровск
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Хабаровск. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 24 июл - РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев подписал постановление о продлении до 9 августа действующего режима ограничений по COVID-19, вводить новые ограничения не планируется, сообщает краевое правительство.
С 11 июня в крае начался первый этап выхода из режима ограничений, начали работать летние кафе, фитнес-клубы, магазины промтоваров, дежурные группы в детсадах. Ряд ограничений был продлен по 26 июля включительно.
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
Вчера, 09:38
Дегтярев заявил об угрозе провокаций на незаконных митингах в Хабаровске
"В Хабаровском крае не будут вводить новые ограничения в связи с угрозой по COVID-19... В постановление правительства Хабаровского края по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории региона внесены очередные изменения. Новых ограничений не предусмотрено. Действующий на территории региона режим продлен до 9 августа. Соответствующий документ после консультаций с оперативным штабом правительства и главным санитарным врачом региона подписал врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сохранен режим самоизоляции на дому для граждан старше 65 лет, а также для людей с тяжёлыми заболеваниями. По этому пункту работающие пенсионеры смогут получить оплату больничных через ФОМС.
"Отдельным постановлением изменен порядок прилета пассажиров из других регионов страны. Из аэропортов убраны контрольные пункты для встречи граждан, режим самоизоляции для них не требуется. Но для пяти северных районов сохранен режим вылета по предъявлению справки о прохождении карантина, либо об отсутствии заболевания COVID-19. Из перечня этих территорий исключен Ульчский район. Режим распространяется на местных жителей, имеющих прописку. Вахтовикам предписано проходить обязательную 14-дневную обсервацию", - говорится в сообщении.
На каком этапе снятия ограничений находятся российские регионы
18 июня, 15:35Распространение нового коронавируса
На каком этапе снятия ограничений находятся российские регионы
Ранее в крае в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией, а также ежедневными несанкционированными митингами рассматривалось предложение ужесточить ограничительные меры. Также врачи сообщали, что в COVID-госпиталях заканчиваются свободные койки.
По данным минздрава, в регионе с начала пандемии заболели 6,58 тысячи человек. Умерли 52 человека, 3,6 тысячи выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Хабаровский крайОбщество
Рекомендуем
Засуха в Челябинской области
В Челябинской области ввели режим ЧС из-за почти двухмесячной засухи
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле не располагают информацией о законопроекте о критике ФСБ
Президент РФ Владимир Путин
Путин поздравил президента Узбекистана с днем рождения
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдога в соборе Святой Софии в Стамбуле. Кадр видео
Эрдоган прибыл в Айя-Софию, где пройдет первый за 86 лет намаз
Кальян
Совфед одобрил закон о вейпах и кальянах в антитабачном законодательстве
Отдыхающие на пляже в Ялте
Туристов предупредили о мошенниках, продающих билеты в Крым
Рамзан Кадыров
В Кремле прокомментировали присвоение Кадырову звание генерал-майора
Украинские военные
В ВС Украины выявили 17 новых случаев COVID-19
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Путин сообщил Трампу, что в Москве с коронавирусом "все очень неплохо"
Президент РФ Владимир Путин
Путин проведет совещание с членами Совбеза
Президент РФ Владимир Путин
В Кремле раскрыли детали телефонного разговора Путина и Трампа
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Россия привержена полной демилитаризации космоса, заявил Песков
Ландшафтный дизайнер Василий Журов
Запретный плод: как ландшафтный мастер не дал пандемии погубить его сады
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков назвал санкции США против "Северного потока — 2" неприемлемыми
Медик карантинного центра в Коммунарке
В Минздраве не ожидают большого подъема заболеваемости COVID-19 осенью
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:30В Портленде суд отказался запрещать задержания федеральными силовиками
01:42СМИ: в Хьюстоне группа людей пыталась силой открыть дверь консульства КНР
01:40В Бразилии выявили более 55 тысяч новых случаев COVID-19
01:39В Минздраве не ожидают большого подъема заболеваемости COVID-19 осенью
01:37На Кипре за полгода поток туристов уменьшился на 84% из-за коронавируса
01:34Трамп подтвердил, что США скупили 90% мировых запасов "Ремдесивира"
01:29Сын Высоцкого ответил на слова Садальского об "отрезанной голове отца"
01:16СМИ: Трампа разозлил запрет флага конфедератов на военных объектах
01:11Бастрыкин рассказал, чему СК уделяет особое внимание
00:53В Крыму опубликовали приметы пропавшего трехлетнего мальчика
00:50В Госдуме прокомментировали драки азербайджанцев и армян в Москве
00:34В Москве умерли еще 14 пациентов с коронавирусом
00:31Пушков высмеял вставшего на колено перед мигрантом москвича
00:26Путин поздравил следователей с профессиональным праздником
00:23В Сирии заявили, что двое военных пострадали при атаке Израиля
00:11В Сирии сообщили о взрывах на Голанских высотах
23:56YouTube прокомментировала иск сооснователя Apple о мошенничестве
23:45Израиль атаковал объекты на юге Сирии
23:43Трамп подписал указ о снижении цен на лекарства в США
23:32Участок Сокольнической линии московского метро закрылся до 28 июля
Лента новостейМолния