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В Тверской области число жертв коронавируса выросло до 126
Число умерших пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Тверской области за сутки выросло со 124 до 126, сообщает областное правительство. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T11:28
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РИА Новости
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353
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В Тверской области число жертв коронавируса выросло до 126

11:28 24.07.2020
69
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Машина скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 24 июл - РИА Новости. Число умерших пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Тверской области за сутки выросло со 124 до 126, сообщает областное правительство.
За весенние месяцы в регионе умерли 22 пациента с COVID-19. На 23 июля количество летальных исходов достигло 124.
"Сто двадцать шесть человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания", - говорится в сообщении.
За последние сутки в области подтверждены 27 новых случаев коронавирусной инфекции, всего за весь период - 4393 случая. Выздоровели за сутки 14 человек, за весь период были выписаны 3775 заболевших.
Население Тверской области составляет 1,26 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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