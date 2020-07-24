В Тверской области число жертв коронавируса выросло до 126

ВОРОНЕЖ, 24 июл - РИА Новости. Число умерших пациентов с подтвержденной Число умерших пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией Тверской области за сутки выросло со 124 до 126, сообщает областное правительство.

За весенние месяцы в регионе умерли 22 пациента с COVID-19. На 23 июля количество летальных исходов достигло 124.

"Сто двадцать шесть человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания", - говорится в сообщении.

За последние сутки в области подтверждены 27 новых случаев коронавирусной инфекции, всего за весь период - 4393 случая. Выздоровели за сутки 14 человек, за весь период были выписаны 3775 заболевших.

Население Тверской области составляет 1,26 миллиона человек.