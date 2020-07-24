ФСИН рассказала, как телефоны попадают в колонии

МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Злоумышленники чаще всего пытаются перебросить сотовые телефоны в российские СИЗО и колонии через окна с помощью дронов, арбалетов и специальных "пушек", сообщает пресс-бюро Злоумышленники чаще всего пытаются перебросить сотовые телефоны в российские СИЗО и колонии через окна с помощью дронов, арбалетов и специальных "пушек", сообщает пресс-бюро ФСИН РФ.

"На сегодняшний день самым распространенным способом доставки мобильных телефонов в места лишения свободы является их переброс через основное ограждение. Для этого злоумышленники используют различные технические хитрости: запускают квадрокоптеры, стреляют из арбалетов, изготавливают специальные пушки. Сотрудникам учреждений уголовно-исполнительной системы в большинстве случаев удается перехватить запрещенные посылки", - говорится в сообщении.

По данным ведомственной статистики, около 60% мобильных телефонов перехватывается при попытке их доставки несознательными гражданами в следственные изоляторы и исправительные колонии. Так, в 2019 году было изъято более 31 тысячи мобильных телефонов, в 2018 году - свыше 29 тысяч.

По информации ведомства, вечером 23 июля в Рыбинске Ярославской области были задержаны двое молодых людей, которые пытались перебросить на территорию ИК-12 пять свертков, в которых был обнаружен 21 сотовый телефон и аксессуары к ним, 22 SIM-карты и 30 одноразовых шприцев.

Доставка осужденным запрещенных предметов не состоялась благодаря работе оперативников исправительной колонии, которые заблаговременно выяснили, что один из осужденных колонии, который отбывал наказание за кражу, хочет организовать поставку средств мобильной связи.