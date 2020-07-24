Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200724/1574847335.html
ФСИН рассказала, как телефоны попадают в колонии
Злоумышленники чаще всего пытаются перебросить сотовые телефоны в российские СИЗО и колонии через окна с помощью дронов, арбалетов и специальных "пушек",... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T11:26
россия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/11/1574505795_0:156:3000:1844_1400x0_80_0_0_084fd3ab61be9370aa2e53544a53a5c4.jpg
https://ria.ru/20180306/1515824324.html
https://ria.ru/20180919/1528915067.html
https://ria.ru/20171223/1511565644.html
5
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/11/1574505795_0:156:3000:1844_1400x0_80_0_0_084fd3ab61be9370aa2e53544a53a5c4.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/11/1574505795_167:0:2834:2000_1400x0_80_0_0_2a9977a9aebb00a12ba23946af44bbb3.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/11/1574505795_501:0:2501:2000_1400x0_80_0_0_c076b7f7d5fd4535cd28e9d27dd4482c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), происшествия

ФСИН рассказала, как телефоны попадают в колонии

11:26 24.07.2020
1517
© РИА Новости / Иван РудневОхранный периметр исправительной колонии
Охранный периметр исправительной колонии
© РИА Новости / Иван Руднев
Охранный периметр исправительной колонии. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Злоумышленники чаще всего пытаются перебросить сотовые телефоны в российские СИЗО и колонии через окна с помощью дронов, арбалетов и специальных "пушек", сообщает пресс-бюро ФСИН РФ.
"На сегодняшний день самым распространенным способом доставки мобильных телефонов в места лишения свободы является их переброс через основное ограждение. Для этого злоумышленники используют различные технические хитрости: запускают квадрокоптеры, стреляют из арбалетов, изготавливают специальные пушки. Сотрудникам учреждений уголовно-исполнительной системы в большинстве случаев удается перехватить запрещенные посылки", - говорится в сообщении.
Полиция. архивное фото
6 марта 2018, 09:12
В Кузбассе женщина передала осужденному в тюрьму телефон в сале
По данным ведомственной статистики, около 60% мобильных телефонов перехватывается при попытке их доставки несознательными гражданами в следственные изоляторы и исправительные колонии. Так, в 2019 году было изъято более 31 тысячи мобильных телефонов, в 2018 году - свыше 29 тысяч.
По информации ведомства, вечером 23 июля в Рыбинске Ярославской области были задержаны двое молодых людей, которые пытались перебросить на территорию ИК-12 пять свертков, в которых был обнаружен 21 сотовый телефон и аксессуары к ним, 22 SIM-карты и 30 одноразовых шприцев.
Заключенный в исправительной колонии. Архивное фото
19 сентября 2018, 16:21
В Югре в колонию пытались доставить телефоны и сим-карты с помощью дрона
Доставка осужденным запрещенных предметов не состоялась благодаря работе оперативников исправительной колонии, которые заблаговременно выяснили, что один из осужденных колонии, который отбывал наказание за кражу, хочет организовать поставку средств мобильной связи.
Но не всегда удается перехватить средства мобильной связи до их попадания к осужденным, отмечают в ведомстве. Так, 23 июля в столичном СИЗО №2 ("Бутырка") в результате внепланового обыска были найдены и изъяты 40 мобильных телефонов, аксессуары к ним и 24 SIM-карты. По данному факту проводится проверка.
Комната приема-передач посылок в СИЗО Мурманска
23 декабря 2017, 08:59
Наркотики в изюме, "симки" в чайных пакетиках. Что и как передают в СИЗО
31021102
Обсудить 5
РоссияФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Происшествия
Рекомендуем
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в Государственном центральном музее современной истории России Нюрнбергский набат. Без срока давности
Нарышкин рассказал, в чем состоит моральный долг стран Восточной Европы
Машина скорой помощи
В Тверской области число жертв коронавируса выросло до 126
Автомобиль Следственного комитета РФ
На Урале спустя 24 года нашли подозреваемого в убийстве трех человек
Паспорт гражданина РФ
В ОП оценили идею вернуть графу "национальность" в паспорт
Протестующие против расового неравенства и полицейского насилия в Портленде
В Портленде активистки Wall of Moms встали живой цепью перед силовиками
Российские рубли
В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева сочла ответ Кадырова на санкции США образцовым
Сотрудник полиции
В Москве избили беременную школьницу, сообщил РЕН
Лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк
Интерпол отказался объявлять Плахотнюка в международный розыск
Логотип мессенджера WhatsApp
В WhatsApp появится долгожданная функция
Массовая драка в Москве
Массовую драку выходцев из Азербайджана и Армении в Москве сняли на видео
Мэр Саяногорска Михаил Валов
Мэра Саяногорска лишили прав за пьяную езду
Работы по хранению собранного после аварии на ТЭЦ-3 загрязненного грунта на полигоне в Норильске
Матвиенко рассказала, с кого могут взыскать ущерб за ЧП в Норильске
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Совфед денонсировал соглашение с Казахстаном по РЛС "Балхаш"
Паспорт гражданина РФ
В Госдуме предостерегли от "Звездных войн" при указании национальности
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:30В Портленде суд отказался запрещать задержания федеральными силовиками
01:42СМИ: в Хьюстоне группа людей пыталась силой открыть дверь консульства КНР
01:40В Бразилии выявили более 55 тысяч новых случаев COVID-19
01:39В Минздраве не ожидают большого подъема заболеваемости COVID-19 осенью
01:37На Кипре за полгода поток туристов уменьшился на 84% из-за коронавируса
01:34Трамп подтвердил, что США скупили 90% мировых запасов "Ремдесивира"
01:29Сын Высоцкого ответил на слова Садальского об "отрезанной голове отца"
01:16СМИ: Трампа разозлил запрет флага конфедератов на военных объектах
01:11Бастрыкин рассказал, чему СК уделяет особое внимание
00:53В Крыму опубликовали приметы пропавшего трехлетнего мальчика
00:50В Госдуме прокомментировали драки азербайджанцев и армян в Москве
00:34В Москве умерли еще 14 пациентов с коронавирусом
00:31Пушков высмеял вставшего на колено перед мигрантом москвича
00:26Путин поздравил следователей с профессиональным праздником
00:23В Сирии заявили, что двое военных пострадали при атаке Израиля
00:11В Сирии сообщили о взрывах на Голанских высотах
23:56YouTube прокомментировала иск сооснователя Apple о мошенничестве
23:45Израиль атаковал объекты на юге Сирии
23:43Трамп подписал указ о снижении цен на лекарства в США
23:32Участок Сокольнической линии московского метро закрылся до 28 июля
Лента новостейМолния