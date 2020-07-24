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Президент Индии направил помощь в пострадавшие от наводнения штаты
Президент Индии Рам Натх Ковинд, являющийся президентом Индийского общества Красного Креста, направил девять грузовиков с гуманитарной помощью в штаты Ассам,... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T11:26
рам натх ковинд
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353
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рам натх ковинд, уттар-прадеш, ассам, дели, в мире

Президент Индии направил помощь в пострадавшие от наводнения штаты

11:26 24.07.2020
58
© AP Photo / Manish SwarupПрезидент Индии Рам Натх Ковинд
Президент Индии Рам Натх Ковинд
© AP Photo / Manish Swarup
Президент Индии Рам Натх Ковинд. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 24 июл - РИА Новости. Президент Индии Рам Натх Ковинд, являющийся президентом Индийского общества Красного Креста, направил девять грузовиков с гуманитарной помощью в штаты Ассам, Бихар и Уттар-Прадеш, сообщает пресс-служба правительства.
Ранее Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца сообщила, что от наводнений, пришедших с сезоном муссонов, в Индии пострадали пострадали более 6,8 миллиона человек.
В пострадавшие штаты направлен брезент, палатки, одежда, одеяла, кухонные наборы, москитные сетки, простыни, ведра и два блока очистки воды. Кроме того, среди помощи средства защиты от COVID-19, такие как хирургические маски, комплекты индивидуальной защиты, перчатки и прозрачные экраны на лицо.
"Эти предметы чрезвычайной помощи для пострадавших от наводнения жителей Ассама, Бихара и Уттар-Прадеша будут доставлены из Дели в соответствующие штаты поездом и будут приняты отделениями Красного Креста", - отмечается в сообщении правительства.
Поставка материалов продолжается и дополняется материалами, уже предоставленными Индийским обществом Красного Креста для распространения отделениями организации среди пострадавших, отмечается в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин
22 июля, 11:53
Путин выразил соболезнования руководству Индии в связи с наводнениями
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Рам Натх КовиндУттар-ПрадешАссамДелиВ мире
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