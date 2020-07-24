Президент Индии направил помощь в пострадавшие от наводнения штаты

Ранее Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца сообщила, что от наводнений, пришедших с сезоном муссонов, в Индии пострадали пострадали более 6,8 миллиона человек.

В пострадавшие штаты направлен брезент, палатки, одежда, одеяла, кухонные наборы, москитные сетки, простыни, ведра и два блока очистки воды. Кроме того, среди помощи средства защиты от COVID-19, такие как хирургические маски, комплекты индивидуальной защиты, перчатки и прозрачные экраны на лицо.

"Эти предметы чрезвычайной помощи для пострадавших от наводнения жителей Ассама, Бихара и Уттар-Прадеша будут доставлены из Дели в соответствующие штаты поездом и будут приняты отделениями Красного Креста", - отмечается в сообщении правительства.