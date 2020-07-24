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Война в Сирии
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Россия за сутки зафиксировала три нарушения перемирия в Сирии
Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии зафиксировала за сутки три нарушения, Турция - ни одного, сообщается в... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T11:25
война в сирии
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турция, сирия, алеппо, в мире

Россия за сутки зафиксировала три нарушения перемирия в Сирии

11:25 24.07.2020
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© Фото : SANAСирия
Сирия
© Фото : SANA
Сирия. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии зафиксировала за сутки три нарушения, Турция - ни одного, сообщается в информационном бюллетене, опубликованном на странице Минобороны РФ в Facebook.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано три факта открытия огня в провинциях: Латакия – один, Идлиб – два. Турецкой частью представительства фактов открытия огня не зафиксировано", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение суток Центром по примирению были проведены две гуманитарные акции: в населенном пункте Кибареб (провинции Алеппо) выдано 440 продовольственных наборов, общим весом 2,134 тонны; также в населенном пункте Хан-Туман (провинции Алеппо) выдано 250 продовольственных наборов, общим весом 1,212 тонны.
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Война в СирииТурцияСирияАлеппоВ мире
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