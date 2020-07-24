https://ria.ru/20200724/1574846914.html
Россия за сутки зафиксировала три нарушения перемирия в Сирии
Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии зафиксировала за сутки три нарушения, Турция - ни одного, сообщается в... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T11:25
2020-07-24T11:25
война в сирии
турция
сирия
алеппо
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, сирия, алеппо, в мире