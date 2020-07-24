Россия за сутки зафиксировала три нарушения перемирия в Сирии

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано три факта открытия огня в провинциях: Латакия – один, Идлиб – два. Турецкой частью представительства фактов открытия огня не зафиксировано", - говорится в сообщении.