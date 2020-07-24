Нарышкин рассказал, в чем состоит моральный долг стран Восточной Европы

Вторая мировая война: кто хочет переписать историю и зачем? Статью Владимира Путина в издании National Interest к 75-летию Победы обсуждают вторую неделю. Поводов много – не так часто президент публикует статьи, День памяти и скорби, предстоящий Парад, споры о победителях во Второй мировой. Хотя опрос Sputnik. Мнения выявил, что большинство американцев даже не знают, какой праздник отмечают 8 мая в Европе.