Нарышкин рассказал, в чем состоит моральный долг стран Восточной Европы

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Охрана исторической памяти об освобождении советскими войсками восточноевропейских стран в годы Второй мировой войны сегодня должна стать общим моральном долгом этих государств, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Выступая в пятницу в ходе международного онлайн-круглого стола "Память об освобождении Центральной и Восточной Европы от нацизма", Нарышкин отметил, что Красная армия в 1944-1945 годах дала возможность миллионам европейцев вновь возвратиться к мирной жизни, восстановить разрушенную экономику и попранные нацизмом права.
"В освободительном походе принимали участие 7 миллионов советских солдат и офицеров. Около миллиона из них погибли, отдав свои жизнь за независимость чужих отечеств", - сказал Нарышкин.
"Убежден, что сохранение исторической правды о тех событиях - это общий моральный долг наших стран", - добавил он.
Нарышкин назвал любые попытки очернить подвиг советских воинов кощунственными и по отношению к их памяти, и к памяти тех, кто встречал Красную армию как своего освободителя.
"Особую остроту этому вопросу придают отвратительные попытки исказить историю освобождения Европы от нацизма, предпринимаемые сегодня в целом ряде восточноевропейских стран. Стремление поставить Советский Союз на одну доску с гитлеровским режимом, как и целенаправленный снос памятник советским воинам, свидетельствует об очень опасной тенденции", - отметил Нарышкин.
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