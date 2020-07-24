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75 лет Великой Победы
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Нарышкин рассказал, в чем состоит моральный долг стран Восточной Европы
Охрана исторической памяти об освобождении советскими войсками восточноевропейских стран в годы Второй мировой войны сегодня должна стать общим моральном долгом РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T16:07
75 лет великой победы
восточная европа
вторая мировая война (1939-1945)
сергей нарышкин
в мире
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восточная европа
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
восточная европа, вторая мировая война (1939-1945), сергей нарышкин, в мире

Нарышкин рассказал, в чем состоит моральный долг стран Восточной Европы

11:24 24.07.2020 (обновлено: 16:07 24.07.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в Государственном центральном музее современной истории России "Нюрнбергский набат. Без срока давности"
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в Государственном центральном музее современной истории России Нюрнбергский набат. Без срока давности
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Охрана исторической памяти об освобождении советскими войсками восточноевропейских стран в годы Второй мировой войны сегодня должна стать общим моральном долгом этих государств, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Выступая в пятницу в ходе международного онлайн-круглого стола "Память об освобождении Центральной и Восточной Европы от нацизма", Нарышкин отметил, что Красная армия в 1944-1945 годах дала возможность миллионам европейцев вновь возвратиться к мирной жизни, восстановить разрушенную экономику и попранные нацизмом права.
"В освободительном походе принимали участие 7 миллионов советских солдат и офицеров. Около миллиона из них погибли, отдав свои жизнь за независимость чужих отечеств", - сказал Нарышкин.

"Убежден, что сохранение исторической правды о тех событиях - это общий моральный долг наших стран", - добавил он.

Нарышкин назвал любые попытки очернить подвиг советских воинов кощунственными и по отношению к их памяти, и к памяти тех, кто встречал Красную армию как своего освободителя.
"Особую остроту этому вопросу придают отвратительные попытки исказить историю освобождения Европы от нацизма, предпринимаемые сегодня в целом ряде восточноевропейских стран. Стремление поставить Советский Союз на одну доску с гитлеровским режимом, как и целенаправленный снос памятник советским воинам, свидетельствует об очень опасной тенденции", - отметил Нарышкин.
25 апреля 1945 года. Недалеко от города Торгау на реке Эльба войска Красной армии 1-го Украинского фронта встретились с войсками 1-й армии США.
22 июня, 22:59Сказано в эфире
Вторая мировая война: кто хочет переписать историю и зачем?Статью Владимира Путина в издании National Interest к 75-летию Победы обсуждают вторую неделю. Поводов много – не так часто президент публикует статьи, День памяти и скорби, предстоящий Парад, споры о победителях во Второй мировой. Хотя опрос Sputnik. Мнения выявил, что большинство американцев даже не знают, какой праздник отмечают 8 мая в Европе.
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75 лет Великой ПобедыВосточная ЕвропаВторая мировая война (1939-1945)Сергей НарышкинВ мире
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