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Распространение нового коронавируса
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В Карабахе число заразившихся коронавирусом достигло 193
Коронавирус выявлен за сутки еще у шести жителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики, общее число подтвержденных случаев COVID-19 возросло до 193,... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T11:29
распространение нового коронавируса
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, степанакерт, в мире

В Карабахе число заразившихся коронавирусом достигло 193

11:29 24.07.2020
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ЕРЕВАН, 24 июл - РИА Новости. Коронавирус выявлен за сутки еще у шести жителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики, общее число подтвержденных случаев COVID-19 возросло до 193, сообщили в пятницу в Минздраве Карабаха.
Ранее карабахские власти продлили введенный с 12 апреля режим чрезвычайной ситуации до 12 августа. Во вторник сообщалось о 187 подтвержденных случаях COVID-19 и 144 выздоровевших пациентах.
"В целом в Арцахе (самоназвание Карабаха - ред.) COVID-19 подтвержден у 193 граждан. Выздоровели 147 пациентов", - говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook. По данным Минздрава, на изоляции в республике находятся 98 жителей, проведены 4 346 тестов на наличие коронавирусной инфекции.
В сообщении отмечается, что пять новых случаев коронавируса выявлены в столице Карабаха Степанакерте, еще один - в городе Аскеран.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 15 миллионов случаев заражения, свыше 650 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗСтепанакертВ мире
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