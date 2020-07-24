В Карабахе число заразившихся коронавирусом достигло 193

Ранее карабахские власти продлили введенный с 12 апреля режим чрезвычайной ситуации до 12 августа. Во вторник сообщалось о 187 подтвержденных случаях COVID-19 и 144 выздоровевших пациентах.

"В целом в Арцахе (самоназвание Карабаха - ред.) COVID-19 подтвержден у 193 граждан. Выздоровели 147 пациентов", - говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook. По данным Минздрава, на изоляции в республике находятся 98 жителей, проведены 4 346 тестов на наличие коронавирусной инфекции.