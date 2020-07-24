В Карабахе число заразившихся коронавирусом достигло 193

ЕРЕВАН, 24 июл - РИА Новости. Коронавирус выявлен за сутки еще у шести жителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики, общее число подтвержденных случаев COVID-19 возросло до 193, сообщили в пятницу в Минздраве Карабаха.
Ранее карабахские власти продлили введенный с 12 апреля режим чрезвычайной ситуации до 12 августа. Во вторник сообщалось о 187 подтвержденных случаях COVID-19 и 144 выздоровевших пациентах.
"В целом в Арцахе (самоназвание Карабаха - ред.) COVID-19 подтвержден у 193 граждан. Выздоровели 147 пациентов", - говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook. По данным Минздрава, на изоляции в республике находятся 98 жителей, проведены 4 346 тестов на наличие коронавирусной инфекции.
В сообщении отмечается, что пять новых случаев коронавируса выявлены в столице Карабаха Степанакерте, еще один - в городе Аскеран.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 15 миллионов случаев заражения, свыше 650 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.