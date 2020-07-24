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Война в Сирии
https://ria.ru/20200724/1574846528.html
В Сирию за сутки вернулись более 70 беженцев из-за рубежа
Еще 74 беженца вернулись в Сирию из Ливана за минувшие сутки, сообщается в информационном бюллетене центра приема, распределения и размещения беженцев,... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T11:22
война в сирии
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война в сирии, сирия, иордания, дамаск (город), в мире

В Сирию за сутки вернулись более 70 беженцев из-за рубежа

11:22 24.07.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЛагерь сирийских беженцев
Лагерь сирийских беженцев
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Лагерь сирийских беженцев. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Еще 74 беженца вернулись в Сирию из Ливана за минувшие сутки, сообщается в информационном бюллетене центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на странице Минобороны России в Facebook.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Телль-Калах" возвратились 74 беженца (в том числе: женщин – 22, детей – 37). Из Иордании через пункт пропуска "Насиб" вывод беженцев не осуществлялся", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в места постоянного проживания в течение суток вернулись четыре беженца.
Добавляется, что инженерные подразделения ВС Сирии за сутки разминировали 2 гектара территории в населенных пунктах Дума (провинция Дамаск), Джасим и Эль-Харра (провинция Дераа). Обнаружено и уничтожено 23 взрывоопасных предметов.
Ситуация в Сирии. Архивное фото
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