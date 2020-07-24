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Омбудсмен Подмосковья рассказала об обращениях в пандемию
Невозможность приобрести в аптеках дешевые лекарства и средства индивидуальной защиты, вопросы соцподдержки, доступ к достоверной информации о принимаемых... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T11:20
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Омбудсмен Подмосковья рассказала об обращениях в пандемию

11:20 24.07.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновМосковская область
Московская область
© РИА Новости / Максим Блинов
Московская область. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Невозможность приобрести в аптеках дешевые лекарства и средства индивидуальной защиты, вопросы соцподдержки, доступ к достоверной информации о принимаемых властями мерах и ограничениях – такие обращения поступали уполномоченному по правам человека в Подмосковье Екатерине Семёновой во время режима повышенной готовности из-за COVID, следует из доклада омбудсмена, который имеется в распоряжении РИА Новости.
Ранее подмосковный омбудсмен приняла участие в онлайн-семинаре федерального уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой совместно с представителями Совета Европы, на котором обсуждались вопросы соблюдения принципов демократии и прав человека в условиях пандемии COVID-19.
"За четыре месяца (с момента введения режима повышенной готовности по начало июля) в мой адрес поступило 1853 письменных обращения от жителей региона по вопросам, связанным с коронавирусом. Больше всего – почти треть – касалось доступности медицинской помощи, лекарств, средств индивидуальной защиты. Граждане сообщали, что не имеют возможности приобрести дешевые лекарственные препараты и маски в аптеках муниципальных образований. Часто в обращениях сообщалось об отсутствии в поликлиниках узких специалистов, о невозможности граждан с хроническими заболеваниями попасть на прием, провести исследования с помощью компьютерной томографии", – говорится в документе.
Кроме этого, возникали конфликтные ситуации, когда скорая помощь отказывалась госпитализировать людей с симптомами COVID-19, отмечается в докладе. Многие из них полагали, что медики не хотят портить статистику, поскольку позже выяснялось, что свободные места в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией были, говорится в материале.
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"Для оказания помощи гражданам и получения оперативной информации было налажено взаимодействие с органами исполнительной власти Московской области. Например, совместно с министерством здравоохранения и министерством социального развития Московской области оперативно решались проблемы: оказания медицинской помощи и социальной помощи людям без определенного места жительства, недостаточной доступности медицинской помощи, средств индивидуальной защиты (масок, респираторов, перчаток, дезинфицирующих средств) и некоторых видов лекарств, неблагополучного санитарно-эпидемиологического положения в некоторых учреждениях социального обслуживания", – следует из доклада омбудсмена.
За этот период аппарат подмосковного омбудсмена обзвонил около 29 тысяч граждан, ещё около 500 визитов было совершено сотрудниками уполномоченного совместно с волонтерами на дом к жителям, до которых по разным причинам дозвониться не смогли.
"В мае совместно с коллегами из областного министерства культуры обзвонили около полутора тысяч граждан, которые перенесли коронавирусную инфекцию и находились на лечении дома. Цель – уточнение состояния их здоровья, получение информации о возникавших в ходе лечения проблемах, наличии замечаний, жалоб, пожеланий и рекомендаций", – отмечается в материале.
На втором месте по числу обращений граждан – 17 % – вопросы, связанные с доступностью мер социальной поддержки. Жители жаловались на отказы в предоставлении мер соцподдержки семьям, имеющим детей в возрасте от трех до семи лет, в реализации права на получение иных мер социальной поддержки со стороны ПФР и регионального минсоцразвития в связи с несовершенством единой системы межведомственного взаимодействия.
Почти 14% обращений были связаны с информированностью граждан о принимаемых мерах и ограничениях, доступностью нормативных правовых актов, работой колл-центров, а также различных "горячих линий".
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10% заявителей обратились в связи с соблюдением режима самоизоляции и карантина, деятельностью полиции и суда. Граждане жаловались на увеличение сроков назначения и рассмотрения судебных дел в период самоизоляции, на временный запрет подозреваемым, обвиняемым и осужденным на свидания с родственниками, в приеме посылок и передач.
Кроме того, в аппарат омбудсмена неоднократно обращались люди, оказавшиеся за рубежом, с просьбой помочь в возвращении в РФ, говорится в материале. Отмечается, что на нарушения в сфере жилищно-коммунального хозяйства указали 8,5% обратившихся, по 8% обращений касалось сферы труда и занятости и финансово-кредитной сферы.
Для эффективной коммуникации с жителями региона на официальном сайте уполномоченного была открыта специальная рубрика "Коронавирус и права человека". В ней размещалась информация о принимаемых на региональном и федеральном уровнях мерах и ответы на актуальные вопросы, говорится в материалах.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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