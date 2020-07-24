МИД Китая заявил о вмешательстве дипмиссии США во внутренние дела страны

ПЕКИН, 24 июл – РИА Новости. Ряд сотрудников американского генерального консульства в городе Чэнду, которое китайские власти потребовали закрыть, осуществляли деятельность, не соответствующую их статусу, и вмешивались во внутренние дела КНР, заявил МИД Китая.
"Некоторые сотрудники генерального консульства США в Чэнду занимались деятельностью, не соответствующей их статусу, вмешивались во внутренние дела Китая и наносили ущерб интересам КНР в сфере безопасности", - заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
По его словам, Китай в связи с этим неоднократно делал представления американской стороне, и США полностью сознают ситуацию.
Ранее МИД КНР сообщил, что потребовал от США закрыть генеральное консульство в Чэнду в ответ на требование американской стороны закрыть китайское генконсульство в Хьюстоне. МИД КНР назвал решение США политической провокацией и заявил, что вся ответственность за нынешнюю ситуацию в отношениях двух стран лежит полностью на Вашингтоне. В свою очередь официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус ранее заявила, что Вашингтон поручил закрыть генконсульство КНР в Хьюстоне, чтобы обеспечить защиту интеллектуальной собственности и личной информации американцев.