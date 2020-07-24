МИД Китая заявил о вмешательстве дипмиссии США во внутренние дела страны

Главред Global Times: Китай дал США три дня на закрытие дипмиссии в Чэнду

Главред Global Times: Китай дал США три дня на закрытие дипмиссии в Чэнду

По его словам, Китай в связи с этим неоднократно делал представления американской стороне, и США полностью сознают ситуацию.