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МИД Китая заявил о вмешательстве дипмиссии США во внутренние дела страны
Ряд сотрудников американского генерального консульства в городе Чэнду, которое китайские власти потребовали закрыть, осуществляли деятельность, не... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T11:26
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353
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морган ортагус, мид кнр, хьюстон, сша, чэнду, в мире

МИД Китая заявил о вмешательстве дипмиссии США во внутренние дела страны

11:20 24.07.2020 (обновлено: 11:26 24.07.2020)
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
© РИА Новости / Павел Львов
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ПЕКИН, 24 июл – РИА Новости. Ряд сотрудников американского генерального консульства в городе Чэнду, которое китайские власти потребовали закрыть, осуществляли деятельность, не соответствующую их статусу, и вмешивались во внутренние дела КНР, заявил МИД Китая.
"Некоторые сотрудники генерального консульства США в Чэнду занимались деятельностью, не соответствующей их статусу, вмешивались во внутренние дела Китая и наносили ущерб интересам КНР в сфере безопасности", - заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Город Чэнду провинции Сычуань. Китай
Вчера, 10:16
Главред Global Times: Китай дал США три дня на закрытие дипмиссии в Чэнду
По его словам, Китай в связи с этим неоднократно делал представления американской стороне, и США полностью сознают ситуацию.
Ранее МИД КНР сообщил, что потребовал от США закрыть генеральное консульство в Чэнду в ответ на требование американской стороны закрыть китайское генконсульство в Хьюстоне. МИД КНР назвал решение США политической провокацией и заявил, что вся ответственность за нынешнюю ситуацию в отношениях двух стран лежит полностью на Вашингтоне. В свою очередь официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус ранее заявила, что Вашингтон поручил закрыть генконсульство КНР в Хьюстоне, чтобы обеспечить защиту интеллектуальной собственности и личной информации американцев.
Люди возле консульства Китая в Хьюстоне
23 июля, 11:36
Китай пообещал ответить на закрытие генконсульства в Хьюстоне
76170002
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Морган ОртагусМИД КНРХьюстонСШАЧэндуВ мире
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