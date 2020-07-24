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Вышел новый трейлер третьей части "Билла и Теда" с Киану Ривзом
На YouTube-канале Warner Bros. появился новый трейлер третьей части франшизы "Билл и Тед". РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T15:35
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кино и сериалы, новости культуры, киану ривз

Вышел новый трейлер третьей части "Билла и Теда" с Киану Ривзом

15:35 24.07.2020
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. На YouTube-канале Warner Bros. появился новый трейлер третьей части франшизы "Билл и Тед".
Алекс Уинтер и Киану Ривз возвращаются к ролям лучших друзей Уильяма Престона и Теодора Логана после почти 30-летнего перерыва.
Трейлер начинается с сеанса семейной психотерапии, на который главные герои приходят вместе с женами. Они снова путешествует во времени в телефонной будке, а чтобы спасти мир на этот раз им предстоит сочинить песню при помощи своих уже взрослых дочерей.
Режиссер ленты Дин Паризо, сценаристы те же, что и в двух первых частях: Крис Мэтисон и Эд Соломон.
Первый фильм "Невероятные приключения Билла и Теда" вышел в 1989 году, второй — "Новые приключения Билла и Теда" — в 1991-ом.
Мировая премьера была запланирована на 21 августа, но из-за коронавируса ее перенесли на 1 сентября.
Кадр из фильма Невероятные приключения Билла и Теда
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