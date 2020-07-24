Вышел новый трейлер третьей части "Билла и Теда" с Киану Ривзом

МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. На YouTube-канале Warner Bros. появился новый трейлер третьей части франшизы "Билл и Тед".

Алекс Уинтер и Киану Ривз возвращаются к ролям лучших друзей Уильяма Престона и Теодора Логана после почти 30-летнего перерыва.

Трейлер начинается с сеанса семейной психотерапии, на который главные герои приходят вместе с женами. Они снова путешествует во времени в телефонной будке, а чтобы спасти мир на этот раз им предстоит сочинить песню при помощи своих уже взрослых дочерей.

Режиссер ленты Дин Паризо, сценаристы те же, что и в двух первых частях: Крис Мэтисон и Эд Соломон.

Первый фильм "Невероятные приключения Билла и Теда" вышел в 1989 году, второй — "Новые приключения Билла и Теда" — в 1991-ом.