Эксперт рассказал о сокращении числа трансплантаций в России

"Мы провели, естественно, как ведущее учреждение, провели статистику, анализ, на сколько мы "провалились" по оказанию трансплантационной помощи. Надо сказать, что я себе представлял, что это будет больший провал, но, как показывают цифры, мы сейчас по стране не добираем... чуть больше 100 трансплантаций по сравнению с прошлым годом", - сказал Готье.