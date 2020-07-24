https://ria.ru/20200724/1574846217.html
Эксперт рассказал о сокращении числа трансплантаций в России
Число трансплантаций, которые проводят в РФ, в 2020 году сократилось чуть более чем на 100 операций по сравнению с прошлым годом, несмотря на коронавирус,... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T11:18
2020-07-24T11:18
сергей готье
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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сергей готье, общество
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости.
Число трансплантаций, которые проводят в РФ, в 2020 году сократилось чуть более чем на 100 операций по сравнению с прошлым годом, несмотря на коронавирус, заявил директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени Шумакова, главный внештатный специалист-трансплантолог Минздрава РФ Сергей Готье
.
На пресс-конференции в МИА "Россия Сегодня" он отметил, что во многих регионах, где наступил "эпидемический коллапс", больницы были перепрофилированы, и реанимации не работали на донорство, соответственно, не проводились трансплантации.
"Мы провели, естественно, как ведущее учреждение, провели статистику, анализ, на сколько мы "провалились" по оказанию трансплантационной помощи. Надо сказать, что я себе представлял, что это будет больший провал, но, как показывают цифры, мы сейчас по стране не добираем... чуть больше 100 трансплантаций по сравнению с прошлым годом", - сказал Готье.
При этом, отметил он, прошлый год был очень успешным, стал апофеозом развития трансплантации в регионах.
Говоря о показателях НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени Шумакова, Готье отметил, что статистика учреждения пока почти не отличается от прошлогодней, например, по трансплантации сердца. В прошлом году было произведено 215 трансплантаций сердца, в этом уже сделаны около 110.