В ОП оценили идею вернуть графу "национальность" в паспорт

"Эта запись не будет способствовать улучшению межнациональных отношений, как заявляют ее сторонники, потому что в Российской Федерацией много людей со сложными идентичностями, много смешанных браков. ...Поэтому для записи в паспорт это только людям доставит дополнительную сложность и будет вынуждать их определяться", - сказал Зорин РИА Новости.