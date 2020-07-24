В ОП оценили идею вернуть графу "национальность" в паспорт

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Введение графы "национальность" в российских паспортах не будет способствовать улучшению межнациональных отношений, поскольку в стране много смешанных браков, считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, управляющий директор Экспертного института социальных исследований Владимир Зорин.
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил главе Минюста Константину Чуйченко вернуть в паспорт отметку о национальности; предполагается, что соответствующее указание будет добровольным.
"Эта запись не будет способствовать улучшению межнациональных отношений, как заявляют ее сторонники, потому что в Российской Федерацией много людей со сложными идентичностями, много смешанных браков. ...Поэтому для записи в паспорт это только людям доставит дополнительную сложность и будет вынуждать их определяться", - сказал Зорин РИА Новости.
Тема, по словам общественника, возникает не в первый раз. Сейчас одним из поводов для возобновления обсуждений является подготовка к всероссийской переписи населения. Однако сама по себе перепись, как утверждает Зорин, уже содержит вопросы касательно национальности и языка, а значит, дает полную картину о составе населения.
"В большинстве стран мира графы "национальность" в документах, утверждающих личность, нет. Есть только несколько государств на постсоветском пространстве. Наша современная национальная политика отвечает вызовам времени, отвечает международной ситуации и является одной из передовых в мире с точки зрения обеспечения прав личности на национальную принадлежность, родной язык и культуру", - добавил Зорин.