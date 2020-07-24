Интерпол отказался объявлять Плахотнюка в международный розыск

КИШИНЕВ, 24 июл — РИА Новости. Интерпол отказался включать олигарха Владимира Плахотнюка в список лиц, объявленных в международный розыск, сообщила в пятницу пресс-служба генеральной прокуратуры Молдавии.
Правоохранительные органы Молдавии в октябре прошлого года направили в центральный секретариат Интерпола запрос об объявлении Плахотнюка в международный розыск.
"Комиссия по контролю файлов Генерального секретариата Интерпола отказалась включить бывшего руководителя Демпартии Владимира Плахотнюка в список лиц, объявленных в международный розыск, и решила удалить его данные из баз данных организации", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Генпрокуратуры.
Поскольку Комиссия не указала причины своего решения, генеральная прокуратура обратится в Управление международного сотрудничества полиции с просьбой объяснить причины отказа в объявлении обвиняемых в международный розыск. В зависимости от последующего ответа прокуратура определится с тем, как реагировать на это решение.
Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале МВД России сообщило, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. Установлено, что организаторами преступного сообщества были Плахотнюк и Вячеслав Платон, у которых есть гражданство России. Тверской суд Москвы заочно выдал санкцию на арест Плахотнюка по делу о создании преступного сообщества и наркоторговле.
На родине Плахотнюк проходит обвиняемым по двум делам, которые касаются отмывания денег в особо крупных размерах. Плахотнюк покинул страну в начале июня прошлого года, 24 числа того же месяца он заявил, что покидает пост главы Демпартии, 30 июля 2019 года отказался от мандата депутата. Президент Молдавии Игорь Додон сообщил в конце февраля этого года о том, что Плахотнюк находится в США. При этом США внесли Плахотнюка и его семью в санкционный список. В мае суд Кишинева выдал ордер на заочный арест Плахотнюка на 30 дней, прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции на родину.