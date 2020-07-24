Индия предложила ШОС бороться с COVID-19 при помощи традиционной медицины

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Индия выступила с инициативой создания в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) специальной группы, которая будет изучать возможности борьбы с новым типом коронавируса средствами традиционной медицины, заявил в пятницу глава индийского минздрава Харш Вардхан.
"Принимая во внимание всю ситуацию, Индия предлагает создать группу по традиционной медицине в рамках существующего формата встреч министров здравоохранения стран ШОС. В целях определения компетенций этой подгруппы, а также регламента международного сотрудничества Индия 26 июня представила проект программы онлайн-семинара, посвященного роли традиционных методик лечения", - сказал Вардхан, выступая на Третьем Совещании министров здравоохранения государств-членов ШОС в формате видеоконференцсвязи.
Министерство аюрведы, йоги и натуропатии Индии (AYUSH) ранее собрало свыше двух рекомендаций от специалистов по аюрведе и гомеопатии со всей страны, но основе которых разрабатывает протокол лечения заболевания. Во многих индийских штатах аюрведические средства уже давно используются для профилактики заболевания коронавирусом, в том числе для медперсонала и бессимптомных пациентов. Сторонники такого подхода заявляют, что в аюрведических текстах содержатся сведения о способах борьбы с болезнями, симптомы которых очень схожи с симптомами COVID-19. Другой аргумент в пользу традиционных методов лечения – личная рекомендация премьер-министра Индии Нарендры Моди следовать AYUSH, чтобы поддерживать иммунитет.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 15 миллионов случаев заражения, свыше 650 тысяч человек скончались.
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки выросло более чем на 49,3 тысячи, общее число заразившихся составляет 1 287 945. За все время болезнь, вызванная вирусом, унесла жизни свыше 30 тысяч жизни в этой южноазиатской стране.