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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20200724/1574845725.html
В Югре креативную деятельность и ее поддержку пропишут в законе
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа разработало законопроект о креативных индустриях, который позволит создать благоприятные условия для... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T11:12
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийский автономный округ
антон кобяков
наталья комарова
общество
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РИА Новости
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353
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60
ханты-мансийский автономный округ, антон кобяков, наталья комарова, общество

В Югре креативную деятельность и ее поддержку пропишут в законе

11:12 24.07.2020
31
© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкХанты-Мансийск
Ханты-Мансийск
© РИА Новости / Александр Юрьев
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Ханты-Мансийск. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 июл - РИА Новости. Правительство Ханты-Мансийского автономного округа разработало законопроект о креативных индустриях, который позволит создать благоприятные условия для творчества, культуры и науки, а также создания объектов интеллектуальной собственности, сообщает департамент общественных и внешних связей Югры.
Ранее глава региона Наталья Комарова поручила профильным департаментам окружного правительства разработать законопроект, который позволит создать правовую базу для развития в Югре креативных индустрий как части так называемой экономики знаний.
Документ, разработанный департаментом экономического развития округа, обсудили в пятницу на заседании правительства Югры. Закон будет регулировать взаимоотношения в сфере креативной деятельности, проект направлен на рассмотрение в думу автономного округа.
"Принятие закона обусловлено назревшей необходимостью эффективнее, быстрее решать задачи по созданию благоприятных условий для творчества граждан, реализации новых идей, созданию объектов интеллектуальной собственности, являющихся одним из важнейших стратегических ресурсов развития экономики, культуры, науки, образования и других сфер социально-экономической деятельности", - приводятся в сообщении слова Комаровой.
Губернатор ХМАО-Югра Наталья Комарова
16 июля, 18:26Ханты-Мансийский Автономный Округ
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В конце июня данная концепция обсуждалась в ходе заседания регионального проектного комитета. Так, руководитель федерального учреждения "Роскультцентр" Марина Абрамова, принимавшая участие в совещании, подчеркнула, что в действующем российском законодательстве отсутствует понятие "креативные индустрии", и этот опыт в части формирования нормативно-правовой базы будет полезен для тиражирования на федеральном уровне.
В свою очередь директор фонда содействия социальному развитию "Инносоциум" Елена Маринина ранее подчеркивала, что проект, связанный с законом о креативных индустриях в регионе, был представлен советнику президента РФ Антону Кобякову, который поддержал инициативу и предложил рассказать о ней на одном из ближайших крупных международных форумов, запланированных в России после окончания пандемии.
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругХанты-Мансийский автономный округАнтон КобяковНаталья КомароваОбщество
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