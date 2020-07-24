В Югре креативную деятельность и ее поддержку пропишут в законе

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 июл - РИА Новости. Правительство Правительство Ханты-Мансийского автономного округа разработало законопроект о креативных индустриях, который позволит создать благоприятные условия для творчества, культуры и науки, а также создания объектов интеллектуальной собственности, сообщает департамент общественных и внешних связей Югры.

Ранее глава региона Наталья Комарова поручила профильным департаментам окружного правительства разработать законопроект, который позволит создать правовую базу для развития в Югре креативных индустрий как части так называемой экономики знаний.

Документ, разработанный департаментом экономического развития округа, обсудили в пятницу на заседании правительства Югры. Закон будет регулировать взаимоотношения в сфере креативной деятельности, проект направлен на рассмотрение в думу автономного округа.

"Принятие закона обусловлено назревшей необходимостью эффективнее, быстрее решать задачи по созданию благоприятных условий для творчества граждан, реализации новых идей, созданию объектов интеллектуальной собственности, являющихся одним из важнейших стратегических ресурсов развития экономики, культуры, науки, образования и других сфер социально-экономической деятельности", - приводятся в сообщении слова Комаровой.

В конце июня данная концепция обсуждалась в ходе заседания регионального проектного комитета. Так, руководитель федерального учреждения "Роскультцентр" Марина Абрамова, принимавшая участие в совещании, подчеркнула, что в действующем российском законодательстве отсутствует понятие "креативные индустрии", и этот опыт в части формирования нормативно-правовой базы будет полезен для тиражирования на федеральном уровне.