В Госдуме предостерегли от "Звездных войн" при указании национальности

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил Минюсту вернуть в паспорт отметку о национальности. Предполагается, что такое указание будет добровольным.
"Это должны быть национальности, которые существуют, а не какие-то там аборигены, скифы или еще кто-то, киношные, скажем так, национальности, которые молодежь любит на своих тусовках упоминать. Должны быть указаны народы, исторически проживающие на территории РФ, а не выдуманные герои "Звездных войн", - сказал Водолацкий.
По мнению депутата, введение графы "национальность" в паспорте поможет сохранить культуру и традиции народов России.
"Если в паспортах будет такая графа, человек сможет указать, чтобы на поколения вперед передавать принадлежность к какому-то народу или национальности. Я здесь не вижу каких-то противоречий, если это будет на добровольной основе", - подчеркнул депутат.
Водолацкий добавил, что в ближайшее время состоится перепись населения и жители России смогут указать свою национальность.