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В Госдуме предостерегли от "Звездных войн" при указании национальности
При указании национальности в паспорте не должно быть возможности вписывать в графу выдуманные или уже не существующие народности, заявил РИА Новости первый... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T11:11
виталий милонов
госдума рф
общество
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РИА Новости
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60
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виталий милонов, госдума рф, общество

В Госдуме предостерегли от "Звездных войн" при указании национальности

11:11 24.07.2020
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПаспорт гражданина РФ
Паспорт гражданина РФ
© РИА Новости / Нина Зотина
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Паспорт гражданина РФ. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. При указании национальности в паспорте не должно быть возможности вписывать в графу выдуманные или уже не существующие народности, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил Минюсту вернуть в паспорт отметку о национальности. Предполагается, что такое указание будет добровольным.
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Эксперт прокомментировал идею вернуть графу "национальность" в паспорт
"Это должны быть национальности, которые существуют, а не какие-то там аборигены, скифы или еще кто-то, киношные, скажем так, национальности, которые молодежь любит на своих тусовках упоминать. Должны быть указаны народы, исторически проживающие на территории РФ, а не выдуманные герои "Звездных войн", - сказал Водолацкий.
По мнению депутата, введение графы "национальность" в паспорте поможет сохранить культуру и традиции народов России.
"Если в паспортах будет такая графа, человек сможет указать, чтобы на поколения вперед передавать принадлежность к какому-то народу или национальности. Я здесь не вижу каких-то противоречий, если это будет на добровольной основе", - подчеркнул депутат.
Водолацкий добавил, что в ближайшее время состоится перепись населения и жители России смогут указать свою национальность.
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