В Госдуме предостерегли от "Звездных войн" при указании национальности

"Это должны быть национальности, которые существуют, а не какие-то там аборигены, скифы или еще кто-то, киношные, скажем так, национальности, которые молодежь любит на своих тусовках упоминать. Должны быть указаны народы, исторически проживающие на территории РФ, а не выдуманные герои "Звездных войн", - сказал Водолацкий.