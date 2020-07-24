В Москве отметили снижение числа новых случаев коронавируса

"В столице подтверждено 645 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За месяц число новых заболевших сократилось на 20,5%. Рекордно низкий с апреля уровень заболеваемости в Москве держится уже более трех недель", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 50,1% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,1% – от 46 до 65 лет, 9,3% - от 66 до 79 лет, еще 4,3% – старше 80 лет. Также 6,2% среди заболевших - дети.