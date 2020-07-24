В США задержали сына владельца затонувшего парома по запросу Южной Кореи

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Сын бывшего председателя Сын бывшего председателя Semo Group , которая занималась эксплуатацией парома " Севоль ", затонувшего у побережья Корейского полуострова в 2014 году, задержан в штате Нью-Йорк по запросу об экстрадиции от Южной Кореи, сообщает газета New York Times

Как заявила официальный представитель американского министерства юстиции Николь Навас Оксман, 48-летний Ю Хек Ки был задержан без происшествий в своем доме в округе Уэстчестер, штат Нью-Йорк, в среду. По ее словам, на следующий день он предстал перед судом по видеосвязи, и в настоящее время находится под стражей. Как говорится в заявлении прокуратуры США, Ю Хек Ки обвиняется в сговоре с руководством компаний, контролируемых его семьей, с целью незаконного присвоения 23 миллионов долларов при помощи "мошеннических" контрактов.

Как отмечает издание, ранее было известно, что сыну покойного председателя Semo Group Ю Бен Ына принадлежит недвижимость в штате Нью-Йорк. Власти Южной Кореи обратились к минюсту США за помощью в задержании Ю Хек Ки для дальнейшей экстрадиции. Официальный представитель минюста Южной Кореи подтвердил задержание Ю Хек Ки и заявил, что южнокорейские власти сотрудничают с американскими партнерами, чтобы ускорить процесс передачи стране предполагаемого преступника.

В январе текущего года суд Южной Кореи обязал детей владельца затонувшего парома "Севоль" компенсировать стране 70% от суммы, затраченной на ликвидацию катастрофы. Суд постановил, что трое детей бывшего председателя Semo Group должны будут выплатить государству в общей сложности 170 миллиардов вон (147 миллионов долларов США). Решение было вынесено по иску Южной Кореи о возмещении ущерба против семьи покойного председателя Semo Group Ю Бен Ына и акционеров судоходной компании "Чонхэчжин" (Cheonghaejin Marine Co), которой принадлежал паром "Севоль".

Владелец "Севола" Ю Бен Ын, по данным полиции, скончался по не выясненным пока причинам. Ему было предъявлено обвинение в присвоении чужого имущества и уклонении от уплаты налогов. Сам бизнесмен не владел акциями компании-оператора "Чонхэчжин", однако его родственники контролируют фирму через сложную сеть холдинговых компаний. Старший сын бизнесмена Ю Да Гун был задержан в июле 2014 года. Как отмечает издание, он провел в тюрьме два года за незаконное присвоение почти 6,8 миллиона долларов у компаний, контролируемых его семьей.