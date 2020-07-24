В США задержали сына владельца затонувшего парома по запросу Южной Кореи

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Сын бывшего председателя Semo Group, которая занималась эксплуатацией парома "Севоль", затонувшего у побережья Корейского полуострова в 2014 году, задержан в штате Нью-Йорк по запросу об экстрадиции от Южной Кореи, сообщает газета New York Times.
Как заявила официальный представитель американского министерства юстиции Николь Навас Оксман, 48-летний Ю Хек Ки был задержан без происшествий в своем доме в округе Уэстчестер, штат Нью-Йорк, в среду. По ее словам, на следующий день он предстал перед судом по видеосвязи, и в настоящее время находится под стражей. Как говорится в заявлении прокуратуры США, Ю Хек Ки обвиняется в сговоре с руководством компаний, контролируемых его семьей, с целью незаконного присвоения 23 миллионов долларов при помощи "мошеннических" контрактов.
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Как отмечает издание, ранее было известно, что сыну покойного председателя Semo Group Ю Бен Ына принадлежит недвижимость в штате Нью-Йорк. Власти Южной Кореи обратились к минюсту США за помощью в задержании Ю Хек Ки для дальнейшей экстрадиции. Официальный представитель минюста Южной Кореи подтвердил задержание Ю Хек Ки и заявил, что южнокорейские власти сотрудничают с американскими партнерами, чтобы ускорить процесс передачи стране предполагаемого преступника.
В январе текущего года суд Южной Кореи обязал детей владельца затонувшего парома "Севоль" компенсировать стране 70% от суммы, затраченной на ликвидацию катастрофы. Суд постановил, что трое детей бывшего председателя Semo Group должны будут выплатить государству в общей сложности 170 миллиардов вон (147 миллионов долларов США). Решение было вынесено по иску Южной Кореи о возмещении ущерба против семьи покойного председателя Semo Group Ю Бен Ына и акционеров судоходной компании "Чонхэчжин" (Cheonghaejin Marine Co), которой принадлежал паром "Севоль".
Владелец "Севола" Ю Бен Ын, по данным полиции, скончался по не выясненным пока причинам. Ему было предъявлено обвинение в присвоении чужого имущества и уклонении от уплаты налогов. Сам бизнесмен не владел акциями компании-оператора "Чонхэчжин", однако его родственники контролируют фирму через сложную сеть холдинговых компаний. Старший сын бизнесмена Ю Да Гун был задержан в июле 2014 года. Как отмечает издание, он провел в тюрьме два года за незаконное присвоение почти 6,8 миллиона долларов у компаний, контролируемых его семьей.
Пассажирский паром "Севоль" затонул 16 апреля 2014 года. Жертвами одной из самых крупных трагедий в современной южнокорейской истории стали 295 человек, 250 из которых — школьники от 15 до 19 лет. Тела девяти человек не найдены до сих пор. Всего на момент аварии на борту судна находились 476 человек, спасти удалось 172. Операция по поиску пропавших без вести при крушении парома была остановлена в ноябре 2014 года в связи со сложностью ее проведения.
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