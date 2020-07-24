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В Липецкой области рассказали о новых случаях коронавируса
Число новых случаев коронавирусной инфекции в Липецкой области пятый день подряд не превышает 20, сообщает администрация региона. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T11:06
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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В Липецкой области рассказали о новых случаях коронавируса

11:06 24.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Врач скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 24 июл - РИА Новости. Число новых случаев коронавирусной инфекции в Липецкой области пятый день подряд не превышает 20, сообщает администрация региона.
В области 19 июля был зарегистрирован 21 случай COVID за сутки. После этого число новых случаев за сутки составляло менее 20.
"В Липецкой области 12 новых случаев инфицирования COVID-19. Всего на территории региона выявлено 4460 случаев новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Выздоровели в регионе 3487 человек, умер 21 пациент с подтвержденным COVID-19, в том числе три медработника.
Население Липецкой области составляет 1,139 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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