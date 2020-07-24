В Липецкой области рассказали о новых случаях коронавируса

ВОРОНЕЖ, 24 июл - РИА Новости. Число новых случаев Число новых случаев коронавирусной инфекции Липецкой области пятый день подряд не превышает 20, сообщает администрация региона.

В области 19 июля был зарегистрирован 21 случай COVID за сутки. После этого число новых случаев за сутки составляло менее 20.

"В Липецкой области 12 новых случаев инфицирования COVID-19. Всего на территории региона выявлено 4460 случаев новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Выздоровели в регионе 3487 человек, умер 21 пациент с подтвержденным COVID-19, в том числе три медработника.

Население Липецкой области составляет 1,139 миллиона человек.