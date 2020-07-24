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Массовую драку выходцев из Азербайджана и Армении в Москве сняли на видео
Минувшей ночью в Москве произошла драка между азербайджанцами и армянами, очевидцы сняли инцидент на видео. Об этом сообщает канал "360". РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T17:31
москва
происшествия
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москва
РИА Новости
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574845255_143:0:1318:661_1400x0_80_0_0_41624326c4de15fd2b81b845073188a9.png
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, происшествия

Массовую драку выходцев из Азербайджана и Армении в Москве сняли на видео

11:06 24.07.2020 (обновлено: 17:31 24.07.2020)
144323
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Минувшей ночью в Москве произошла драка между азербайджанцами и армянами, очевидцы сняли инцидент на видео. Об этом сообщает канал "360".
На кадрах видно, как один человек прыгает на лобовое стекло автомобиля, а другой бьет водителя. Голос за кадром уверяет, что это азербайджанцы напали на армянина.
Позже глава Объединения армян России Давид Тоноян рассказал в Facebook, что его знакомого в этой драке ударили ножом, однако не стал раскрывать подробности и призвал соотечественников не поддаваться панике и истерии.
Как сообщили каналу в столичном главке МВД, потасовки произошли на Люблинской и Братиславской улицах. Задержаны 13 человек.
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Von Stirliz
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Рулон Обоев
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