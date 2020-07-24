https://ria.ru/20200724/1574845288.html
Массовую драку выходцев из Азербайджана и Армении в Москве сняли на видео
Минувшей ночью в Москве произошла драка между азербайджанцами и армянами, очевидцы сняли инцидент на видео. Об этом сообщает канал "360". РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T11:06
2020-07-24T17:31
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200724/1574858187.html
Von Stirliz
Понаехали... Выслать всех, запрет на въезд в РФ!
476
Рулон Обоев
Гнобят свой народ, вынуждая бежать из страны, зато дикарям ворота настежь.
416
227
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574845255_143:0:1318:661_1400x0_80_0_0_41624326c4de15fd2b81b845073188a9.png
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия