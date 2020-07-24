В Свердловской области число жертв коронавируса выросло до 220

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июл – РИА Новости. Число случаев смерти больных с COVID-19 в Свердловской области за сутки выросло на семь, до 220, сообщает в пятницу оперативный штаб региона по профилактике коронавируса.
"Зарегистрировано семь случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 220", - говорится в сообщении.
За сутки в регионе зарегистрировано 248 новых случаев COVID-19.
Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга, Алапаевска, Артемовского, Асбеста, Арамильского городского округа, Байкаловского района, Верхней Салды, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Красноуральска, Первоуральска, Ревды, Горноуральского городского округа, Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Кировграда, Кушвы, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Новой Ляли, Полевского, Режа, Серова, Шалинского городского округа.
Общее количество зафиксированных в регионе случаев коронавирусной инфекции составляет 18981, уточняет штаб.
Состояние 157 госпитализированных оценивается как тяжелое, 154 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 70 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 856. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.
За сутки выписан 451 человек – общее число выписанных достигло 13816, отмечает штаб.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.