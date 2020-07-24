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Прокуратура начала проверку после ливня, подтопившего улицы в Казани
Прокуратура организовала проверку после подтопления ливнем нескольких участков дорог и пешеходных зон в Казани, сообщает надзорное ведомство. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T11:02
казань
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казань, происшествия

Прокуратура начала проверку после ливня, подтопившего улицы в Казани

11:02 24.07.2020
233
© РИА НовостиМашина прокуратуры
Машина прокуратуры
© РИА Новости
Машина прокуратуры. Архивное фото
КАЗАНЬ, 24 июл - РИА Новости. Прокуратура организовала проверку после подтопления ливнем нескольких участков дорог и пешеходных зон в Казани, сообщает надзорное ведомство.
"Вследствие прошедшего в Казани 23 июля дождя оказался подтопленным ряд участков автомобильных дорог и пешеходных зон, что создало препятствия для свободного и безопасного движения транспортных средств, пешеходов. Те же проблемы в городе после выпадения осадков отмечались и ранее. В этой связи прокуратурой организовано проведение проверки исполнения федерального законодательства", - говорится в сообщении.
В ходе надзорных мероприятий прокуратура планирует установить участки автомобильных дорог и пешеходных зон, подвергающихся подтоплению, с привлечением уполномоченных специалистов определить эффективность работы городской системы ливневой канализации, а также своевременность и полноту принимаемых муниципальными службами мер к недопущению подтопления и устранения негативных последствий выпадения осадков.
Проведение проверки поручено прокурору Казани. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
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КазаньПроисшествия
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