Прокуратура начала проверку после ливня, подтопившего улицы в Казани

КАЗАНЬ, 24 июл - РИА Новости. Прокуратура организовала проверку после подтопления ливнем нескольких участков дорог и пешеходных зон в Казани, сообщает надзорное ведомство.
"Вследствие прошедшего в Казани 23 июля дождя оказался подтопленным ряд участков автомобильных дорог и пешеходных зон, что создало препятствия для свободного и безопасного движения транспортных средств, пешеходов. Те же проблемы в городе после выпадения осадков отмечались и ранее. В этой связи прокуратурой организовано проведение проверки исполнения федерального законодательства", - говорится в сообщении.
В ходе надзорных мероприятий прокуратура планирует установить участки автомобильных дорог и пешеходных зон, подвергающихся подтоплению, с привлечением уполномоченных специалистов определить эффективность работы городской системы ливневой канализации, а также своевременность и полноту принимаемых муниципальными службами мер к недопущению подтопления и устранения негативных последствий выпадения осадков.
Проведение проверки поручено прокурору Казани. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.