Прокуратура начала проверку после ливня, подтопившего улицы в Казани

"Вследствие прошедшего в Казани 23 июля дождя оказался подтопленным ряд участков автомобильных дорог и пешеходных зон, что создало препятствия для свободного и безопасного движения транспортных средств, пешеходов. Те же проблемы в городе после выпадения осадков отмечались и ранее. В этой связи прокуратурой организовано проведение проверки исполнения федерального законодательства", - говорится в сообщении.