Парламент Болгарии одобрил перестановки в правительстве

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Народное собрание (парламент) Болгарии на заседании в пятницу одобрило перестановки в правительстве, которое возглавляет Бойко Борисов.
Ранее Борисов на фоне неутихающих протестов объявил об отставке министров финансов, экономики, внутренних дел и туризма. Он отметил, что заявления об отставке подали министр финансов Владислав Горанов, министр экономики Эмиль Караниколов, министр внутренних дел Младен Маринов и министр туризма Николина Ангелкова. По словам премьера, пост министра финансов должен занять нынешний министр здравоохранения Кирилл Ананьев, пост министра внутренних дел - бывший главный комиссар полиции Христо Терзийски. министром туризма станет Мариана Николова, министром здравоохранения - Костадин Ангелов.
"Народное собрание приняло постановление о кадровых перестановках в Совете министров... Изменения в правительстве поддержали 116 депутатов, 89 были против, воздержавшихся не было", - говорится в заявлении парламента.
Список ушедших министров и новых назначенцев, о которых объявил премьер, остался без изменений: сменились глава МВД, министр финансов, министр экономики, министр здравоохранения и глава минтуризма.
Протестующие после заявлений премьера в четверг все равно вышли на улицы. Протесты в Болгарии продолжаются с 9 июля. Они начались в Софии с многотысячной акции поддержки президента Румена Радева, который еще в феврале заявил об утрате правительством его доверия.