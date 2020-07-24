Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200724/1574844953.html
Парламент Болгарии одобрил перестановки в правительстве
Народное собрание (парламент) Болгарии на заседании в пятницу одобрило перестановки в правительстве, которое возглавляет Бойко Борисов. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T11:49
николина ангелкова
бойко борисов
болгария
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/92633/44/926334462_0:149:2501:1555_1400x0_80_0_0_8354b9302085413fbd9f3099702cd9ed.jpg
https://ria.ru/20200724/1574830819.html
болгария
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/92633/44/926334462_0:149:2501:1555_1400x0_80_0_0_8354b9302085413fbd9f3099702cd9ed.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/92633/44/926334462_107:0:2366:1694_1400x0_80_0_0_6256f860bddab6dc88839df4ae736399.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/92633/44/926334462_390:0:2084:1694_1400x0_80_0_0_80b26640332abcae3e6333c2a84ee99b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
николина ангелкова, бойко борисов, болгария, в мире

Парламент Болгарии одобрил перестановки в правительстве

11:01 24.07.2020 (обновлено: 11:49 24.07.2020)
156
© Fotolia / Niko Здание парламента Болгарии в городе София
Здание парламента Болгарии в городе София
© Fotolia / Niko
Здание парламента Болгарии в городе София. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Народное собрание (парламент) Болгарии на заседании в пятницу одобрило перестановки в правительстве, которое возглавляет Бойко Борисов.
Ранее Борисов на фоне неутихающих протестов объявил об отставке министров финансов, экономики, внутренних дел и туризма. Он отметил, что заявления об отставке подали министр финансов Владислав Горанов, министр экономики Эмиль Караниколов, министр внутренних дел Младен Маринов и министр туризма Николина Ангелкова. По словам премьера, пост министра финансов должен занять нынешний министр здравоохранения Кирилл Ананьев, пост министра внутренних дел - бывший главный комиссар полиции Христо Терзийски. министром туризма станет Мариана Николова, министром здравоохранения - Костадин Ангелов.
Вид столицы Болгарии Софии
Вчера, 02:52
В Болгарии протестующие заблокировали несколько транспортных развязок
"Народное собрание приняло постановление о кадровых перестановках в Совете министров... Изменения в правительстве поддержали 116 депутатов, 89 были против, воздержавшихся не было", - говорится в заявлении парламента.
Список ушедших министров и новых назначенцев, о которых объявил премьер, остался без изменений: сменились глава МВД, министр финансов, министр экономики, министр здравоохранения и глава минтуризма.
Протестующие после заявлений премьера в четверг все равно вышли на улицы. Протесты в Болгарии продолжаются с 9 июля. Они начались в Софии с многотысячной акции поддержки президента Румена Радева, который еще в феврале заявил об утрате правительством его доверия.
020010
Обсудить 0
Николина АнгелковаБойко БорисовБолгарияВ мире
Рекомендуем
Машина скорой помощи
В Пермском крае число жертв коронавируса достигло 211
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время посещения главного храма Вооружённых Сил
РПЦ призвала Армению и Азербайджан к миру и диалогу
Афиша фестиваля Koktebel Jazz Party
Koktebel Jazz Party назвал первых участников фестиваля–2020
Разработка вакцины от коронавируса
Мурашко: Россия формирует фармацевтически управляемую ситуацию с COVID-19
Машина прокуратуры
Прокуратура начала проверку после ливня, подтопившего улицы в Казани
Сборка новых автомобилей на заводе АвтоВАЗ в Тольятти
"АвтоВАЗ" уйдет в корпоративный отпуск на три недели
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Свердловской области число жертв коронавируса выросло до 220
Российский паспорт
Эксперт прокомментировал идею вернуть графу "национальность" в паспорт
Затонувший паром Севол
В США задержали сына владельца затонувшего парома по запросу Южной Кореи
Врач скорой помощи
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Елена Чернякова
В ФОМС оценили уровень частной медицины
Врач скорой помощи
В Липецкой области рассказали о новых случаях коронавируса
Лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк
Интерпол отказался объявлять Плахотнюка в международный розыск
Александр Беглов
Беглов призвал петербуржцев соблюдать ограничения по COVID-19
Далай-лама на Международной конференции Образование человека в 3-м тысячелетии с философами образования и педагогами в его резиденции в Дхарамсале
Далай-лама: узость мышления и большое количество желаний ведут к унынию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:42СМИ: в Хьюстоне группа людей пыталась силой открыть дверь консульства КНР
01:40В Бразилии выявили более 55 тысяч новых случаев COVID-19
01:39В Минздраве не ожидают большого подъема заболеваемости COVID-19 осенью
01:37На Кипре за полгода поток туристов уменьшился на 84% из-за коронавируса
01:34Трамп подтвердил, что США скупили 90% мировых запасов "Ремдесивира"
01:29Сын Высоцкого ответил на слова Садальского об "отрезанной голове отца"
01:16СМИ: Трампа разозлил запрет флага конфедератов на военных объектах
01:11Бастрыкин рассказал, чему СК уделяет особое внимание
00:53В Крыму опубликовали приметы пропавшего трехлетнего мальчика
00:50В Госдуме прокомментировали драки азербайджанцев и армян в Москве
00:34В Москве умерли еще 14 пациентов с коронавирусом
00:31Пушков высмеял вставшего на колено перед мигрантом москвича
00:26Путин поздравил следователей с профессиональным праздником
00:23В Сирии заявили, что двое военных пострадали при атаке Израиля
00:11В Сирии сообщили о взрывах на Голанских высотах
23:56YouTube прокомментировала иск сооснователя Apple о мошенничестве
23:45Израиль атаковал объекты на юге Сирии
23:43Трамп подписал указ о снижении цен на лекарства в США
23:32Участок Сокольнической линии московского метро закрылся до 28 июля
23:18США ослабили ограничения на экспорт беспилотников
Лента новостейМолния