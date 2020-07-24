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Мурашко: Россия формирует фармацевтически управляемую ситуацию с COVID-19
Россия идет по пути формирования "фармацевтически управляемой" ситуации с коронавирусной инфекцией – за очень короткий промежуток времени были разработаны... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T11:00
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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михаил мурашко
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, здоровье - общество

Мурашко: Россия формирует фармацевтически управляемую ситуацию с COVID-19

11:00 24.07.2020
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© РИА Новости / Максим БогодвидРазработка вакцины от коронавируса
Разработка вакцины от коронавируса
© РИА Новости / Максим Богодвид
Разработка вакцины от коронавируса. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Россия идет по пути формирования "фармацевтически управляемой" ситуации с коронавирусной инфекцией – за очень короткий промежуток времени были разработаны вакцины, которые сейчас находятся на разных стадиях клинических испытаний, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Мы идем по пути формирования фармацевтически управляемой ситуации, в первую очередь с акцентом на профилактические мероприятия", - сказал Мурашко на совещании министров здравоохранения государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.
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Он отметил, что за очень короткий промежуток времени были разработаны вакцины от коронавируса, ряд из них уже находится на разных стадиях клинических испытаний, в том числе и на завершающих.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМихаил МурашкоЗдоровье - Общество
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