Мурашко: Россия формирует фармацевтически управляемую ситуацию с COVID-19

"Мы идем по пути формирования фармацевтически управляемой ситуации, в первую очередь с акцентом на профилактические мероприятия", - сказал Мурашко на совещании министров здравоохранения государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

Он отметил, что за очень короткий промежуток времени были разработаны вакцины от коронавируса, ряд из них уже находится на разных стадиях клинических испытаний, в том числе и на завершающих.