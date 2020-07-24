Мурашко: Россия формирует фармацевтически управляемую ситуацию с COVID-19

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Россия идет по пути формирования "фармацевтически управляемой" ситуации с коронавирусной инфекцией – за очень короткий промежуток времени были разработаны вакцины, которые сейчас находятся на разных стадиях клинических испытаний, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Мы идем по пути формирования фармацевтически управляемой ситуации, в первую очередь с акцентом на профилактические мероприятия", - сказал Мурашко на совещании министров здравоохранения государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.
Он отметил, что за очень короткий промежуток времени были разработаны вакцины от коронавируса, ряд из них уже находится на разных стадиях клинических испытаний, в том числе и на завершающих.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
7 июля, 09:30Спасительное средство: как разрабатывают вакцины