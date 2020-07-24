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В Пермском крае число жертв коронавируса достигло 211
Шесть пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Пермском крае за минувшие сутки, общее число летальных случаев в регионе достигло 211, сообщается на... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T11:01
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, пермский край, общество

В Пермском крае число жертв коронавируса достигло 211

11:01 24.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Машина скорой помощи. Архивное фото
ПЕРМЬ, 24 июл - РИА Новости. Шесть пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Пермском крае за минувшие сутки, общее число летальных случаев в регионе достигло 211, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства.
"За прошедшие сутки зафиксировано шесть летальных исходов инфицированных пациентов: пять человек умерли от COVID-19, еще один — от других причин. Таким образом, на сегодня зафиксировано 126 летальных исходов непосредственно от COVID-19, еще 85 случаев смерти инфицированных – не от COVID-19", — говорится в сообщении.
По данным краевого минздрава, за время эпидемии в Пермском крае зарегистрировано 5354 случая заражения COVID-19, в том числе 71 за последние сутки, выздоровел 4101 пациент, на карантине остаются около 2,8 тысячи человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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