В Пермском крае число жертв коронавируса достигло 211

"За прошедшие сутки зафиксировано шесть летальных исходов инфицированных пациентов: пять человек умерли от COVID-19, еще один — от других причин. Таким образом, на сегодня зафиксировано 126 летальных исходов непосредственно от COVID-19, еще 85 случаев смерти инфицированных – не от COVID-19", — говорится в сообщении.