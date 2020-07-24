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"АвтоВАЗ" уйдет в корпоративный отпуск на три недели
Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" уходит в корпоративный отпуск с 27 июля на три недели, следует из сообщения компании. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T11:00
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автоваз, тольятти, ижевск, новости компаний - экономика, экономика

"АвтоВАЗ" уйдет в корпоративный отпуск на три недели

11:00 24.07.2020
570
© РИА Новости / Анар Мовсумов / Перейти в фотобанкСборка новых автомобилей на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти
Сборка новых автомобилей на заводе АвтоВАЗ в Тольятти
© РИА Новости / Анар Мовсумов
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Сборка новых автомобилей на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" уходит в корпоративный отпуск с 27 июля на три недели, следует из сообщения компании.

"АвтоВАЗ" уходит в корпоративный отпуск, который продлится с 27 июля по 16 августа 2020 года. Также в корпоративный отпуск уходят производственные площадки Lada Ижевск и Lada Запад Тольятти", - говорится в сообщении в пятницу.

Отмечается, что в период отпуска на предприятиях группы "АвтоВАЗ" будет продолжена плановая модернизация оборудования и проведены необходимые ремонтные работы, в том числе в рамках программы по улучшению условий труда сотрудников.
"В настоящее время компанией подготовлен достаточный запас товарных автомобилей, который обеспечит наличие всех моделей в дилерской сети Lada", - добавляется в сообщении.
Группа "АвтоВАЗ" входит в состав Groupe Renault и выпускает автомобили по полному циклу производства и автокомпоненты для трех брендов: Lada, Renault, Datsun. Производственные площади группы расположены в Тольятти - АО "Автоваз" и АО "Лада Запад Тольятти", и в Ижевске - ООО "Лада Ижевск".
Бренд Lada представлен в сегментах В, В+, SUV и LCV, которые составляют 6 модельных семейств: Vesta, Xray, Largus, Granta, 4x4 и Niva. Марка занимает более 20% российского рынка легковых и легких коммерческих автомобилей. Официальная дилерская сеть бренда является самой крупной в России - более 300 дилерских центров.
"Копейка", "Рикша" и "Рапан": музей прототипов АвтоВАЗа в Тольятти
© РИА Новости / Анар Мовсумов / Перейти в фотобанк

ВАЗ-2101 — легендарная "копейка" — первая модель, выпущенная Волжским автозаводом.

Автомобиль ВАЗ-2101 в музее прототипов АвтоВАЗ в Тольятти
1 из 15

ВАЗ-2101 — легендарная "копейка" — первая модель, выпущенная Волжским автозаводом.

© РИА Новости / Анар Мовсумов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Анар Мовсумов / Перейти в фотобанк

Посетители в музее прототипов АвтоВАЗа.

Посетители в музее прототипов АвтоВАЗ в Тольятти
2 из 15

Посетители в музее прототипов АвтоВАЗа.

© РИА Новости / Анар Мовсумов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Анар Мовсумов / Перейти в фотобанк

Концепт электрокара Lada "Рикша".

Концепт электрокара Lada Рикша в музее прототипов АвтоВАЗ в Тольятти
3 из 15

Концепт электрокара Lada "Рикша".

© РИА Новости / Анар Мовсумов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Анар Мовсумов / Перейти в фотобанк

Экспозиция музея АвтоВАЗа.

Экспозиция в музее прототипов АвтоВАЗ в Тольятти
4 из 15

Экспозиция музея АвтоВАЗа.

© РИА Новости / Анар Мовсумов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Анар Мовсумов / Перейти в фотобанк

Салон автомобиля ВАЗ-2101.

Салон автомобиля ВАЗ-2101 в музее прототипов АвтоВАЗ в Тольятти
5 из 15

Салон автомобиля ВАЗ-2101.

© РИА Новости / Анар Мовсумов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Анар Мовсумов / Перейти в фотобанк

Автомобиль Lada Kalina Sport.

Автомобиль Lada Kalina Sport в музее прототипов АвтоВАЗ в Тольятти
6 из 15

Автомобиль Lada Kalina Sport.

© РИА Новости / Анар Мовсумов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Анар Мовсумов / Перейти в фотобанк

Fiat 124 — прообраз первых "Жигулей".

Автомобиль Fiat 124 в музее прототипов АвтоВАЗ в Тольятти. Прототип советского автомобиля ВАЗ-2101
7 из 15

Fiat 124 — прообраз первых "Жигулей".

© РИА Новости / Анар Мовсумов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Анар Мовсумов / Перейти в фотобанк

Экспонаты музея АвтоВАЗа.

Экспозиция в музее прототипов АвтоВАЗ в Тольятти
8 из 15

Экспонаты музея АвтоВАЗа.

© РИА Новости / Анар Мовсумов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Анар Мовсумов / Перейти в фотобанк

Lada Priora 21723 хэтчбек.

Автомобиль Lada Priora 21723 хэтчбек в музее прототипов АвтоВАЗ в Тольятти
9 из 15

Lada Priora 21723 хэтчбек.

© РИА Новости / Анар Мовсумов
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© РИА Новости / Анар Мовсумов / Перейти в фотобанк

Посетители осматривают экспозицию музея прототипов АвтоВАЗа.

Посетители в музее прототипов АвтоВАЗ в Тольятти
10 из 15

Посетители осматривают экспозицию музея прототипов АвтоВАЗа.

© РИА Новости / Анар Мовсумов
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© РИА Новости / Анар Мовсумов / Перейти в фотобанк

Двигатель автомобиля ВАЗ-2101.

Двигатель автомобиля ВАЗ-2101 в музее прототипов АвтоВАЗ в Тольятти
11 из 15

Двигатель автомобиля ВАЗ-2101.

© РИА Новости / Анар Мовсумов
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© РИА Новости / Анар Мовсумов / Перейти в фотобанк

Лада "Родстер", концепт электрокара "Рапан" и электромобиль "Лада Гольф".

Лада Родстер, концепт электрокара Рапан и электромобиль Лада Гольф в музее прототипов АвтоВАЗ в Тольятти
12 из 15

Лада "Родстер", концепт электрокара "Рапан" и электромобиль "Лада Гольф".

© РИА Новости / Анар Мовсумов
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© РИА Новости / Анар Мовсумов / Перейти в фотобанк

Автомобиль Lada "Премьер".

Автомобиль Lada Премьер в музее прототипов АвтоВАЗ в Тольятти
13 из 15

Автомобиль Lada "Премьер".

© РИА Новости / Анар Мовсумов
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© РИА Новости / Анар Мовсумов / Перейти в фотобанк

Музей АвтоВАЗа в Тольятти.

Надпись и фотографии на стене в музее прототипов АвтоВАЗ в Тольятти
14 из 15

Музей АвтоВАЗа в Тольятти.

© РИА Новости / Анар Мовсумов
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© РИА Новости / Анар Мовсумов / Перейти в фотобанк

ВАЗ-2101 и его предшественник Fiat 124.

Автомобили ВАЗ-2101 и Fiat 124 в музее прототипов АвтоВАЗ в Тольятти
15 из 15

ВАЗ-2101 и его предшественник Fiat 124.

© РИА Новости / Анар Мовсумов
Перейти в фотобанк
1 из 15

ВАЗ-2101 — легендарная "копейка" — первая модель, выпущенная Волжским автозаводом.

© РИА Новости / Анар Мовсумов
Перейти в фотобанк
2 из 15

Посетители в музее прототипов АвтоВАЗа.

© РИА Новости / Анар Мовсумов
Перейти в фотобанк
3 из 15

Концепт электрокара Lada "Рикша".

© РИА Новости / Анар Мовсумов
Перейти в фотобанк
4 из 15

Экспозиция музея АвтоВАЗа.

© РИА Новости / Анар Мовсумов
Перейти в фотобанк
5 из 15

Салон автомобиля ВАЗ-2101.

© РИА Новости / Анар Мовсумов
Перейти в фотобанк
6 из 15

Автомобиль Lada Kalina Sport.

© РИА Новости / Анар Мовсумов
Перейти в фотобанк
7 из 15

Fiat 124 — прообраз первых "Жигулей".

© РИА Новости / Анар Мовсумов
Перейти в фотобанк
8 из 15

Экспонаты музея АвтоВАЗа.

© РИА Новости / Анар Мовсумов
Перейти в фотобанк
9 из 15

Lada Priora 21723 хэтчбек.

© РИА Новости / Анар Мовсумов
Перейти в фотобанк
10 из 15

Посетители осматривают экспозицию музея прототипов АвтоВАЗа.

© РИА Новости / Анар Мовсумов
Перейти в фотобанк
11 из 15

Двигатель автомобиля ВАЗ-2101.

© РИА Новости / Анар Мовсумов
Перейти в фотобанк
12 из 15

Лада "Родстер", концепт электрокара "Рапан" и электромобиль "Лада Гольф".

© РИА Новости / Анар Мовсумов
Перейти в фотобанк
13 из 15

Автомобиль Lada "Премьер".

© РИА Новости / Анар Мовсумов
Перейти в фотобанк
14 из 15

Музей АвтоВАЗа в Тольятти.

© РИА Новости / Анар Мовсумов
Перейти в фотобанк
15 из 15

ВАЗ-2101 и его предшественник Fiat 124.

© РИА Новости / Анар Мовсумов
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