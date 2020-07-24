"АвтоВАЗ" уйдет в корпоративный отпуск на три недели

"АвтоВАЗ" уходит в корпоративный отпуск, который продлится с 27 июля по 16 августа 2020 года. Также в корпоративный отпуск уходят производственные площадки Lada Ижевск и Lada Запад Тольятти", - говорится в сообщении в пятницу.
ВАЗ-2101 — легендарная "копейка" — первая модель, выпущенная Волжским автозаводом.
ВАЗ-2101 — легендарная "копейка" — первая модель, выпущенная Волжским автозаводом.
Посетители осматривают экспозицию музея прототипов АвтоВАЗа.
Посетители осматривают экспозицию музея прототипов АвтоВАЗа.
Лада "Родстер", концепт электрокара "Рапан" и электромобиль "Лада Гольф".
Лада "Родстер", концепт электрокара "Рапан" и электромобиль "Лада Гольф".
ВАЗ-2101 — легендарная "копейка" — первая модель, выпущенная Волжским автозаводом.
Посетители осматривают экспозицию музея прототипов АвтоВАЗа.
Лада "Родстер", концепт электрокара "Рапан" и электромобиль "Лада Гольф".