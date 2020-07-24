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Религия и мировоззрение
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Патриарх утвердил решение о лишении сана схиигумена Сергия
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение суда Екатеринбургской епархии о лишении сана схимонаха Сергия (Романова). РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T11:47
религия и мировоззрение
схиигумен сергий (николай романов)
новости - религия и мировоззрение
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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схиигумен сергий (николай романов), новости - религия и мировоззрение, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, общество

Патриарх утвердил решение о лишении сана схиигумена Сергия

10:55 24.07.2020 (обновлено: 11:47 24.07.2020)
10909
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСхиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
Схиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Схиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение суда Екатеринбургской епархии о лишении сана схимонаха Сергия (Романова).
В сообщении отмечается, что епархиальный суд признал схиигумена виновным в нарушении священнической присяги, монашеских обетов, ряда Апостольских правил и правил Вселенских соборов. Он "открыто нарушил предписания правящего архиерея, запрещающие ему совершать богослужения, обращаться с публичными проповедями, носить наперсный крест, а также покидать территорию Иоанно-Богословского мужского скита без письменного благословения правящего архиерея".
"Суд также квалифицировал как нарушение канонических норм прекращение поминовения схиигуменом Сергием (Романовым) Святейшего Патриарха Московского и всея Руси и правящего архиерея за богослужением", — подчеркнули в РПЦ.
Лишенный сана схиигумен Сергий во время альтернативного Царского крестного хода у стен Среднеуральского женского монастыря
23 июля, 19:19
Правозащитник сообщил об уходе 40 сторонников Сергия из монастыря
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий оказался в центре скандала после того, как начал говорить в проповедях, что COVID-19 — это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Епархия лишила его права проповедовать, но клирик не послушался и продолжал призывать паству выходить на улицы и протестовать, а тех, кто закрывает храмы, проклял. Это и стало поводом для лишения его сана.
Против схиигумена возбудили и административное дело о распространении недостоверной информации. В результате суд оштрафовал его на 90 тысяч рублей.
По второму административному делу — по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" — Романову также назначили штраф в 18 тысяч рублей. Сам обвиняемый на суд не явился.
Лишенный сана схиигумен Сергий
20 июля, 18:37Религия и мировоззрение
Суд оштрафовал лишенного сана отца Сергия по делу о возбуждении ненависти
158277626174
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Религия и мировоззрениеСхиигумен Сергий (Николай Романов)Новости - Религия и мировоззрениеПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьОбщество
Популярные комментарии
Правду о «ковиде» говорить нельзя. Как и о цифровом концлагере, в котором мы все оказались.
24 июля, 11:28
ВПВацлав Петров
52607035
Надо выражаться точнее : отлучить от церкви и объявить иеретиком. Жаль на костер уже нельзя 🤗
24 июля, 11:21
Лаврентий Павлович
1513101126
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