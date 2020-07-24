Патриарх утвердил решение о лишении сана схиигумена Сергия

В сообщении отмечается, что епархиальный суд признал схиигумена виновным в нарушении священнической присяги, монашеских обетов, ряда Апостольских правил и правил Вселенских соборов. Он "открыто нарушил предписания правящего архиерея, запрещающие ему совершать богослужения, обращаться с публичными проповедями, носить наперсный крест, а также покидать территорию Иоанно-Богословского мужского скита без письменного благословения правящего архиерея".

"Суд также квалифицировал как нарушение канонических норм прекращение поминовения схиигуменом Сергием (Романовым) Святейшего Патриарха Московского и всея Руси и правящего архиерея за богослужением", — подчеркнули в РПЦ.

Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий оказался в центре скандала после того, как начал говорить в проповедях, что COVID-19 — это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Епархия лишила его права проповедовать, но клирик не послушался и продолжал призывать паству выходить на улицы и протестовать, а тех, кто закрывает храмы, проклял. Это и стало поводом для лишения его сана.

Против схиигумена возбудили и административное дело о распространении недостоверной информации. В результате суд оштрафовал его на 90 тысяч рублей.