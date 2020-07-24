Эксперт прокомментировал идею вернуть графу "национальность" в паспорт

"Это вариант возможных злоупотреблений. Сейчас каждый самоидентифицирует свою национальность. У человека может быть отец узбек, мать украинка, но при этом он считает себя русским. А при записи в паспорт возникнут бюрократические критерии, проволочки и возможные злоупотребления. Поэтому самое главное, что все – граждане России. А национальность - она для себя, а не для документов. А то ведь так, по логике, можно начать и вероисповедание в паспорт вписывать. Хотя это личное дело каждого отдельного человека", - сказал Жданов РИА Новости.