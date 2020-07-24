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Эксперт прокомментировал идею вернуть графу "национальность" в паспорт
Введение графы "национальность" в паспорт гражданина РФ может привести к злоупотреблениям, считает глава российской секции Международной полицейской ассоциации... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T10:55
юрий жданов
россия
виталий милонов
константин чуйченко
общество
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
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юрий жданов, россия, виталий милонов, константин чуйченко, общество

Эксперт прокомментировал идею вернуть графу "национальность" в паспорт

10:55 24.07.2020
740
© РИА Новости / Кирилл Ясько / Перейти в фотобанкРоссийский паспорт
Российский паспорт
© РИА Новости / Кирилл Ясько
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Российский паспорт. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Введение графы "национальность" в паспорт гражданина РФ может привести к злоупотреблениям, считает глава российской секции Международной полицейской ассоциации генерал-лейтенант Юрий Жданов.
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил главе Минюста Константину Чуйченко вернуть в паспорт отметку о национальности; предполагается, что соответствующее указание будет добровольным.
"Это вариант возможных злоупотреблений. Сейчас каждый самоидентифицирует свою национальность. У человека может быть отец узбек, мать украинка, но при этом он считает себя русским. А при записи в паспорт возникнут бюрократические критерии, проволочки и возможные злоупотребления. Поэтому самое главное, что все – граждане России. А национальность - она для себя, а не для документов. А то ведь так, по логике, можно начать и вероисповедание в паспорт вписывать. Хотя это личное дело каждого отдельного человека", - сказал Жданов РИА Новости.
По его словам, в европейских странах имеет значение юридическая принадлежность к государству – гражданство, а не происхождение.
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Юрий ЖдановРоссияВиталий МилоновКонстантин ЧуйченкоОбщество
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