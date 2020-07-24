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На Урале спустя 24 года нашли подозреваемого в убийстве трех человек
Свердловские следователи спустя 24 года установили личность подозреваемого в изнасиловании и убийстве трех человек, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T10:55
следственный комитет россии (ск рф)
екатеринбург
происшествия
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екатеринбург
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2020
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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следственный комитет россии (ск рф), екатеринбург, происшествия

На Урале спустя 24 года нашли подозреваемого в убийстве трех человек

10:55 24.07.2020
2353
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июл – РИА Новости. Свердловские следователи спустя 24 года установили личность подозреваемого в изнасиловании и убийстве трех человек, сообщается на сайте СК РФ.
По данным следствия, 25 января 1996 года в квартире одного из домов в Железнодорожном районе Екатеринбурга с признаками криминальной смерти и следами глумления были обнаружены тела 37-летней женщины, а также двух девочек 13 и 16 лет – дочери убитой женщины и подруги ребенка.
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На первоначальном этапе преступление раскрыть не удалось. Тем не менее, по информации регионального СУСК, судебные экспертизы позволили установить ДНК-профиль и следы пальцев рук на месте происшествия, которые принадлежат 52-летнему уроженцу Нижнесергинского района, ранее судимому, в том числе, за изнасилование малолетней, покушение на изнасилование, а также за убийство, сопряженное с изнасилованием, совершённые на территории Татарстана и Башкирии.
"Ранее фигурант был осужден, и с 2004 года отбывал наказание в исправительном учреждении Челябинской области. После установления его причастности к убийству 1996 года в Екатеринбурге, приняты меры к его этапированию в органы ФСИН Свердловской области. В настоящее время с участием подозреваемого выполняется комплекс мероприятий по закреплению доказательств и проверке на возможную причастность к иным ранее совершённым преступлениям", - говорится в сообщении.
2702041
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Следственный комитет России (СК РФ)ЕкатеринбургПроисшествия
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