На Урале спустя 24 года нашли подозреваемого в убийстве трех человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июл – РИА Новости. Свердловские следователи спустя 24 года установили личность подозреваемого в изнасиловании и убийстве трех человек, сообщается на сайте СК РФ.
По данным следствия, 25 января 1996 года в квартире одного из домов в Железнодорожном районе Екатеринбурга с признаками криминальной смерти и следами глумления были обнаружены тела 37-летней женщины, а также двух девочек 13 и 16 лет – дочери убитой женщины и подруги ребенка.
17 июля, 11:55В Москве осудили организатора убийств 16-летней давности
На первоначальном этапе преступление раскрыть не удалось. Тем не менее, по информации регионального СУСК, судебные экспертизы позволили установить ДНК-профиль и следы пальцев рук на месте происшествия, которые принадлежат 52-летнему уроженцу Нижнесергинского района, ранее судимому, в том числе, за изнасилование малолетней, покушение на изнасилование, а также за убийство, сопряженное с изнасилованием, совершённые на территории Татарстана и Башкирии.
"Ранее фигурант был осужден, и с 2004 года отбывал наказание в исправительном учреждении Челябинской области. После установления его причастности к убийству 1996 года в Екатеринбурге, приняты меры к его этапированию в органы ФСИН Свердловской области. В настоящее время с участием подозреваемого выполняется комплекс мероприятий по закреплению доказательств и проверке на возможную причастность к иным ранее совершённым преступлениям", - говорится в сообщении.