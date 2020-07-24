На Урале спустя 24 года нашли подозреваемого в убийстве трех человек

"Ранее фигурант был осужден, и с 2004 года отбывал наказание в исправительном учреждении Челябинской области. После установления его причастности к убийству 1996 года в Екатеринбурге, приняты меры к его этапированию в органы ФСИН Свердловской области. В настоящее время с участием подозреваемого выполняется комплекс мероприятий по закреплению доказательств и проверке на возможную причастность к иным ранее совершённым преступлениям", - говорится в сообщении.