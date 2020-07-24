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Распространение нового коронавируса
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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском АО, наименьший темп - в Подмосковье (0,2%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T10:52
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, москва, московская область (подмосковье), забайкальский край, экономика

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

10:52 24.07.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском АО, наименьший темп - в Подмосковье (0,2%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ - 0%, 2. Московская область - 0,2%, 3. г. Москва, Калужская область, Кабардино-Балкарская Республика, Брянская область, Смоленская область, Липецкая область - 0,3%", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, прирост 0,4% зафиксирован в Орловской области, Северной Осетии, Ненецкой автономной области, Забайкальском крае, Еврейской автономной области, Дагестане. Прирост 0,5% - в Карачаево-Черкессии, Новгородской и Тульской областях,
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМоскваМосковская область (Подмосковье)Забайкальский крайЭкономика
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