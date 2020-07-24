Собянин отметил рост популяций обитателей лесопарков в Москве

"В этом посте я хочу рассказать о животных, которые за последние годы чаще стали появляться в Москве. Специалисты зафиксировали существенный рост популяций этих обитателей городских лесопарков и водоемов. Этот пост был написан еще в феврале – до начала пандемии. А как она повлияла на биоразнообразие Москвы, станет ясно позднее", - сообщил Собянин.