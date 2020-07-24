Собянин отметил рост популяций обитателей лесопарков в Москве

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге рассказал о существенном росте популяций обитателей городских лесопарков и водоемов и отметил, что то, как пандемия повлияла на биоразнообразие в столице, станет ясно позднее.
"В этом посте я хочу рассказать о животных, которые за последние годы чаще стали появляться в Москве. Специалисты зафиксировали существенный рост популяций этих обитателей городских лесопарков и водоемов. Этот пост был написан еще в феврале – до начала пандемии. А как она повлияла на биоразнообразие Москвы, станет ясно позднее", - сообщил Собянин.
Мэр рассказал, что москвичи могут увидеть в лесопарках самого крупного в России дятла - желну, самую маленькую синицу - московку и относительно крупноголовую синицу - пухляка.
Также на природных территориях можно встретить обыкновенную кукушку, обыкновенного канюка, серую неясыть, черныша, занесенную в Красную книгу Москвы остромордую лягушку, шмеля кукушку-полевого и бабочку червонец огненный.
"Многие люди привыкли противопоставлять городскую цивилизацию и природу. Но в действительности современная городская среда и природа могут органично сосуществовать, дополняя и обогащая друг друга. Рост биологического разнообразия на природных территориях Москвы – хороший тому пример", - подчеркнул Собянин.