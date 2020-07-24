Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200724/1574843961.html
Собянин отметил рост популяций обитателей лесопарков в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге рассказал о сущест­венном росте популяций обитателей городских лесопарков и водоемов и отметил, что то, как пандемия... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T10:51
сергей собянин
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155201/97/1552019753_0:12:3072:1740_1400x0_80_0_0_a946b8e2bc9737db2b465a10347f8658.jpg
https://ria.ru/20200723/1574798828.html
https://ria.ru/20200617/1573066611.html
1
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/155201/97/1552019753_0:12:3072:1740_1400x0_80_0_0_a946b8e2bc9737db2b465a10347f8658.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155201/97/1552019753_251:0:2982:2048_1400x0_80_0_0_14f47858d497027da1d85dc55501e9db.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155201/97/1552019753_592:0:2640:2048_1400x0_80_0_0_efef95827f2f06409f9dd1681c5ba2b4.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей собянин, москва, общество

Собянин отметил рост популяций обитателей лесопарков в Москве

10:51 24.07.2020
245
© РИА Новости / Максим БлиновПриродно-исторический парк "Битцевский лес" в Москве
Природно-исторический парк Битцевский лес в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Природно-исторический парк "Битцевский лес" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге рассказал о сущест­венном росте популяций обитателей городских лесопарков и водоемов и отметил, что то, как пандемия повлияла на биоразнообразие в столице, станет ясно позднее.
"В этом посте я хочу рассказать о животных, которые за последние годы чаще стали появляться в Москве. Специалисты зафиксировали существенный рост популяций этих обитателей городских лесопарков и водоемов. Этот пост был написан еще в феврале – до начала пандемии. А как она повлияла на биоразнообразие Москвы, станет ясно позднее", - сообщил Собянин.
Цветение липы в Москве
23 июля, 15:38Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Липы в московских лесопарках зацвели раньше срока
Мэр рассказал, что москвичи могут увидеть в лесопарках самого крупного в России дятла - желну, самую маленькую синицу - московку и относительно крупноголовую синицу - пухляка.
Также на природных территориях можно встретить обыкновенную кукушку, обыкновенного канюка, серую неясыть, черныша, занесенную в Красную книгу Москвы остромордую лягушку, шмеля кукушку-полевого и бабочку червонец огненный.
"Многие люди привыкли противопоставлять городскую цивилизацию и природу. Но в действительности современная городская среда и природа могут органично сосуществовать, дополняя и обогащая друг друга. Рост биологического разнообразия на природных территориях Москвы – хороший тому пример", - подчеркнул Собянин.
Московский парк
17 июня, 14:59Распространение нового коронавируса
Москвичам напомнили о запрете на пикники в лесопарках
800001
Обсудить 1
Сергей СобянинМоскваОбщество
Рекомендуем
Врач скорой помощи
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Врач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В России за сутки 8444 человека вылечились от COVID-19
Медик в машине скорой помощи
В России за сутки умерли 154 пациента с COVID-19
Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Елена Чернякова
В ФОМС оценили уровень частной медицины
Александр Беглов
Беглов призвал петербуржцев соблюдать ограничения по COVID-19
Автомобиль Следственного комитета РФ
На Урале спустя 24 года нашли подозреваемого в убийстве трех человек
Медики на посту ДПС при въезде в город Гал в Абхазии
В Абхазии выявили пять новых случаев COVID-19
Владимир Бурматов
В Госдуме предложили лицензировать обращение с медотходами
Российский паспорт
Эксперт прокомментировал идею вернуть графу "национальность" в паспорт
Разработка вакцины от коронавируса
Мурашко: Россия формирует фармацевтически управляемую ситуацию с COVID-19
Медик выходит из машины скорой помощи
В Москве выявили 645 новых случаев COVID-19
Бригада скорой помощи у коронавирусного центра НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ
В России выявили 5811 новых случаев коронавируса
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индонезия в России Вахид Суприяди
Посол Индонезии заявил об интересе российских компаний к переносу столицы
Логотип мессенджера WhatsApp
В WhatsApp появится долгожданная функция
Анкара
Турция ответила на угрозы санкций со стороны Франции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:42СМИ: в Хьюстоне группа людей пыталась силой открыть дверь консульства КНР
01:40В Бразилии выявили более 55 тысяч новых случаев COVID-19
01:39В Минздраве не ожидают большого подъема заболеваемости COVID-19 осенью
01:37На Кипре за полгода поток туристов уменьшился на 84% из-за коронавируса
01:34Трамп подтвердил, что США скупили 90% мировых запасов "Ремдесивира"
01:29Сын Высоцкого ответил на слова Садальского об "отрезанной голове отца"
01:16СМИ: Трампа разозлил запрет флага конфедератов на военных объектах
01:11Бастрыкин рассказал, чему СК уделяет особое внимание
00:53В Крыму опубликовали приметы пропавшего трехлетнего мальчика
00:50В Госдуме прокомментировали драки азербайджанцев и армян в Москве
00:34В Москве умерли еще 14 пациентов с коронавирусом
00:31Пушков высмеял вставшего на колено перед мигрантом москвича
00:26Путин поздравил следователей с профессиональным праздником
00:23В Сирии заявили, что двое военных пострадали при атаке Израиля
00:11В Сирии сообщили о взрывах на Голанских высотах
23:56YouTube прокомментировала иск сооснователя Apple о мошенничестве
23:45Израиль атаковал объекты на юге Сирии
23:43Трамп подписал указ о снижении цен на лекарства в США
23:32Участок Сокольнической линии московского метро закрылся до 28 июля
23:18США ослабили ограничения на экспорт беспилотников
Лента новостейМолния